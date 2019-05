Sophie Turner le-a arătat fanilor cea mai amuzantă poză din culisele „Game of Thrones”

Odată cu finalul „Game of Thrones”, actorii și-au luat rămas bun de la personajele interpretate timp de opt ani, iar acum, își amintesc cu drag de toate momentele amuzante petrecute împreună pe platourile de filmare. Sophie Turner a postat pe Instagram o fotografie în care îi vedem pe Arya Stark (Maisie Williams), Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) și Sansa Stark (Turner), așteptând întâlnirea tuturor caselor din Westeros, adică ultima scenă pe care au filmat-o.

Fotografia a stârnit multe reacții din partea fanilor, care s-au amuzat văzând-o pe Arya cu ochelari de soare, pe Bran cu picioarele goale și o sticlă de apă pe cap și pe Sansa fumând dintr-o țigară electronică. Sophie a scris alături de imagine „Haita a supraviețuit”, mesaj pe care și l-a tatuat pe mână înainte de premiera ultimului sezon, speculându-se că ar fi demascat soarta familiei Stark.

Vezi această postare pe Instagram The pack survived O postare distribuită de Sophie Turner (@sophiet) pe Mai 21, 2019 la 1:34 PDT

Actorii au surprins nenumărate momente de la filmări, dezvăluindu-le pe parcursul ultimului sezon al serialului. Lena Headey (Cersei Lannister) a postat mai multe fotografii din spatele camerelor de filmat, alături de colegii ei, Nikolaj Coster-Waldau, Pilou Asbæk sau Nathalie Emmanuel. „Ai reprezentat speranța și adevărata putere. Nu mi-a plăcut acea zi, acolo sus”, a scris actrița alături de fotografia cu Nathalie, care a interpretat rolul lui Missandei of Naath.

Isaac Hempstead Wright și-a amuzat fanii cu o imagine din cel de-al treilea episod al ultimului sezon, apărând alături de the Night King: „Iată un moment surprins de la sfârșitul episodului 3 în care the Night King devine cărăușul lui Bran și amândoi trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți.”

Documentarul „Game of Thrones: The Last Watch” va avea premiera pe 26 mai și invită fanii să pășească alături de actori pe platourile de filmare.

