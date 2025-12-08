Smiley, imagine emoționantă cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum au împodobit bradul de Crăciun

Smiley a împărtășit recent pe Facebook un moment intim din viața familiei sale. Într-o fotografie postată la rubrica story, fetița lui, Josephine, în vârstă de patru ani, este surprinsă din spate în timp ce decora bradul de Crăciun.

Smiley, imagine emoționantă cu Josephine

Imaginea îi arată pe Smiley și Gina Pistol înconjurați de atmosfera sărbătorilor. Josephine poartă o bluză gri cu mânecă lungă, decorată cu mici forme albe, iar părul îi este prins într-o împletitură lejeră ce cade pe spate. Micuța se concentrează asupra bradului artificial, verde, acoperit cu un strat alb care imită zăpada și decorat în nuanțe de alb și auriu.

Printre ornamente se remarcă globuri mate albe, globuri transparente și o figurina de balerină. Instalația de lumini calde, galben-aurii, completează atmosfera de sărbătoare, acompaniată de melodia „Its Beginning to Look a Lot Like Christmas”, interpretată de Michael Bublé.

Ce proiect major au în 2026

După un an încărcat de proiecte, Gina Pistol și Smiley fac pași importanți pentru viitorul lor. Cei doi au anunțat că, în 2026, vor începe construcția pentru a două locuință, după o vacanță prelungită în Asia.

„Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum”, a declarat Gina Pistol pentru cancan.ro.

Prezentatoarea TV va pleca împreună cu Smiley și Josephine în Thailanda, pentru a se relaxa și a-și reîncărca bateriile după un an aglomerat.

„În Thailanda o să plecăm. De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față. De cele mai multe ori noi plecăm când avem ocazia cu el, oriunde are el treabă, ca să petrecem timp împreună. Și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut.”

Gina Pistol a surprins cu mărturisirile făcute recent despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.”

Citește și:

Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Asta îți dă libertatea de gândire’

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro