Simone Biles, o altă victimă a doctorului Nassar

Câștigătoare a cinci medalii la Jocurile Olimpice din 2016, Simone a scris luni pe Twitter despre abuzuri. Nassar, care a lucrat mai mult de două decenii pentru USA Gymnastics – pe lângă job-ul de la Michigan State University – a recunoscut că a abuzat gimnastele, a posedat pornografie infantilă și a molestat fete care aveau nevoie de îngrijiri medicale. În decembrie a fost condamnat la 60 de ani de închisoare pentru pornografie cu minori și alți 40 spre 125 pentru că a recunoscut că a molestat șapte fete.

Biles, în vârstă de 20 de ani, spune despre comportamentul lui Nassar că este „Complet inacceptabil, dezgustător și abuziv, mai ales din partea cuiva în mi s-a spus să am încredere.” Ea și-a detaliat evenimentul sinistru, care ar fi avut loc la Karolyi Ranch, la nord de Houston, într-un centru de antrenament.

Simone, care se antrenează acum pentru Olimpiada din 2020, spune cu groază că „trebuie să mă reîntorc la centrul acela unde am fost abuzată.” De asemenea susține că și-a pus întrebarea dacă a fost vina ei: „Prea mult timp m-am întrebat dacă am fost prea naivă și dacă e vina mea.” Acum știe răspunsul la aceste întrebări „Nu. Nu. Nu a fost vina mea… Nu am să port vina care îi aparține lui Larry Nassar…”

USA Gymnastics susțin într-o declarație că regretă și că sunt supărați pe cele întâmplate. Însă, problema este de ce s-au trecut cu vederea aceste lucruri pentru atât de mult timp și cum de Nassar a putut să își desfășoare activitatea atâția ani fără ca nimeni să nu zică nimic.

„Trebuie să știm de ce a putut să se întâmple asta atât de mult și atâtora dintre noi,” a spus Biles. „Trebuie să ne asigurăm că așa ceva nu se va mai repeta niciodată.”

