Simona Pătruleasa, apariție inedită alături de fiica ei. Cum arată Ingrid astăzi

Simona Pătruleasa este discretă când vine vorba de apariții alături de fiica ei, Ingrid.

  Actualizat 21.11.2025, 09:02
Simona Pătruleasa și fiica ei
Simona Pătruleasa a publicat pe rețelele de socializare o imagine cu fiica ei. Vedeta încearcă să o ferească pe Ingrid de atenția publică, astfel că aparițiile lor împreună sunt rare. 

Simona Pătruleasa, imagine cu fiica ei, Ingrid

Cu ocazia zilei de naștere a fiicei ei, care a avut loc pe 17 noiembrie, Simona Pătruleasa a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram o imagine inedită cu Ingrid, care a împlinit 14 ani. Cele două s-au fotografiat împreună la un restaurant, iar apariția lor a fost apreciată de fani. 

Cum a început povestea de dragoste dintre Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof trăiesc o poveste de dragoste din 2005. Vedeta și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, pe nume Ingrid. 

Simona Pătruleasa a fost invitată în podcast-ul „Acasă La Măruță”, iar cu ocazia asta a vorbit despre căsnicia ei de lungă durată cu Sabin Ivanof. Deși obișnuiește să fie discretă cu viața ei de familie, vedeta a povestit despre cum l-a cunoscut, de fapt, pe partenerul ei de viață. Vedeta a recunoscut că soțul ei a făcut mai multe gesturi ca să o cucerească și că s-au întâlnit abia după șase luni de când au început să aibă primele conversații.

„L-am cunoscut când eram la știri, la Realitatea TV. M-a văzut la televizor dimineața, spune el, pe la ora șase. Așa m-a văzut și mi-a trimis niște flori. Da, mi-a trimis flori de câteva ori, doar că nu ne-am întâlnit decât după șase luni de zile. Deci în șase luni de zile am vorbit de câteva ori la telefon, a durat ceva până să ne și întâlnim. Mi-a trimis flori impresionante, frumoase. Și la un moment dat, când m-a sunat domnul care îmi aducea florile, l-am întrebat: „domnule, dar cine îmi trimite florile?” Și l-am întrebat: „dar cum arată? Puteți să-mi spuneți cine este?” Și mi-a descris într-un fel în care… nu mi-a inspirat încredere sau, mă rog, dorința de a-l vedea, deși avea o voce foarte frumoasă”, a mărturisit Simona Pătruleasa. 

Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, au o relație extrem de solidă, motiv pentru care cei doi nu concep ideea să petreacă timp separați unul de celălalt. Cu excepția unei situații în care vedeta a fost plecată în scop profesional, ea și soțul ei sunt tot timpul împreună.

„Nu există așa ceva în 20 de ani, nu. Am fost eu plecată cu Andreea atunci, la festivalul de film. Trei zile, da. Dar atunci chiar la trei luni după ce ne-am cunoscut, trei luni, patru luni, cred. Nu, nu există la noi cu băieți, cu fete, nu. Dar e ceva ce nu am stabilit. Adică nu am spus eu: „nu te duci cu băieții” sau el: „nu te duci cu fetele.” E ceva ce a venit pur și simplu. Nu am stabilit o regulă.”

Într-un interviu acordat recent, Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre modul în care se înțelege cu fiica ei și ce reguli aplică atunci când vine vorba despre creșterea și educația acesteia.

„Nu sunt așa permisivă cum ar crede unii, Ingrid spune chiar că exagerez, că sunt prea dură, dar pentru copii trebuie să existe limite, pentru că altfel ei încep și o iau așa pe unde nu trebuie”, a declarat Simona Pătruleasa, citată de wowbiz.ro.

