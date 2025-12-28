Simona Halep ia în considerare să devină mamă după ce s-a retras din tenis: „Îmi doresc să am copii”

Simona Halep, cea mai importantă jucătoare de tenis a României, a făcut declarații despre planurile ei de viitor, după ce a decis să își încheie cariera în tenis.

Simona Halep ia în considerare să devină mamă

Simona Halep a vorbit cu multă deschidere despre intenția ei de a avea un copil. La începutul lunii februarie 2025, sportiva a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

„Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri”, a declarat Simona Halep pentru publicația treizecizero.ro.

Simona Halep, confesiuni după retragerea din tenis

Pentru foarte mulți, a fost surprinzătoare decizia Simonei Halep de a încheia o carieră demnă de admirat în tenis, reușind să câștige două titluri de Grand Slam și ocupând primul loc în ierarhia WTA timp de 64 de săptămâni. În cadrul unui interviu, Simona Halep a făcut o serie de confesiuni despre decizia ei de a se retrage din tenis, precizând că a fost precum o eliberare pentru ea.

„Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală, am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren. Nu eram 100% pregătită să anunț retragerea, dar așa am simțit în timpul meciului, pentru că a fost prea greu ca să mă mai gândesc să continui și cam atât. Adică nu a fost un gol sau ceva, a fost o eliberare”, a spus Simona Halep pentru GSP.

Prin ce schimbări a trecut Simona Halep de când s-a retras din tenis

Simona Halep a recunoscut că viața ei a trecut prin mai multe schimbări după retragerea din tenis, acum reușind să aprecieze mult mai mult timpul liber. Sportiva încă se obișnuiește cu ideea de a fi spontană și de a nu mai urma în fiecare zi un program riguros.

„Mai spontană și am început să învăț să nu mai plănuiesc. Aveam obiceiul de a plănui fiecare zi și nu prea îmi ieșeau pentru că nu e ca la tenis. Depinde și de alți oameni de pe lângă mine și am început să renunț la acest lucru, dar încă mi-e greu, recunosc. Sunt multe tabieturi pe care le aveam ca sportiv de performanță și se răsfrâng acum și în viața de zi cu zi. Dar sunt într-un lucru permanent și sper să reușesc să descopăr în totalitate ceea ce-mi place, ceea ce vreau să fac și cum îmi place să trăiesc. Încă nu am ajuns la nivelul să știu perfect”, a mai declarat Simona Halep.

Simona Halep a mai spus că a ajuns să resimtă o epuizare din mai multe puncte de vedere, iar acum are nevoie să se refacă.

„Timpul liber, adică timpul fără presiune, timpul fără obiectiv. Acum am din plin acest lucru și-mi face bine. Chiar asta simțeam că-mi trebuie, de aceea am și decis să mă opresc. Adică deja ajunsesem la o epuizare emoțională foarte, foarte profundă. Acum încep să mă odihnesc. Nu dorm eu prea grozav, dar încet, încet pe timpul unei zile, de exemplu dacă mi-am plănuit eu să merg la sală și în dimineața respectivă nu am chef, nu mă duc și asta îmi place, adică asta mă bucură”, a completat sportiva pentru GSP.

Foto: Instagram

