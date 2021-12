Silvia Popescu, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a câștigat de două ori „Bravo, ai stil”

Silvia Popescu a câștigat în anul 2016 prima ediție a show-ului „Bravo, ai stil”, de la Kanal D. În 2018, când a participat din nou, de data asta în sezonul „Bravo, ai stil! All Stars”, a fost marea câștigătoarea.

Silvia Popescu a mărturisit recent că s-a schimbat destul de mult după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil.”

Deși foarte mulți ar crede că notorietatea Silviei Popescu a venit după show-ul „Bravo, ai stil”, ei bine, ea a dezvăluit că era cunoscută și înainte. Însă, ea a povestit că după emisiune a întâmpinat o serie de dificultăți.

„La mine în oraș eram foarte cunoscută și înainte de acest concurs. (…) După concurs, mie mi s-au închis toate ușile în nas. O elită a modei din România mi-a spus că niciodată nu o să lucrez în România. Chiar așa a fost. Am înțeles-o cu timpul. Când ești bun, nu prea ești primit cu brațele deschise. Lumea lucrează cu mediocri în România și am observat asta pe toate planurile. Nu fac față performanței. Am auzit o vorbă despre mine: „că sunt incontrolabilă.”

Silvia Popescu a adăugat că a avut greutăți pe plan financiar, despre care nu a știut nimeni, și susține că alte persoane dacă s-ar fi aflat în situația ei, nu ar fi putut să o depășească.

„Având în vedere fluctuațiile prin care am trecut la nivel financiar, alții și-ar fi pierdut mințile. Nu am avut niciodată probleme cu chestia asta, dar am trecut prin clipe foarte nasoale de care nu a știut nimeni. Nu am spus nimic nu din rușine, ci că nu îmi place să mă plâng. Dar asta nu m-a făcut să fiu altfel decât sunt. Energia mi-a scăzut puțin, dar am reușit să stau dreaptă.”