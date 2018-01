Deși Serena anunțase că își va apăra titlul obținut la Australian Open în 2017, aceasta a luat decizia de a renunța la turneu anul acesta.

Serena Williams s-a retras de la Australian Open și a anunțat acest lucru cu 12 zile înainte de turneu prin intermediul unui mesaj postat pe Snapchat. „După ce am jucat în primul meci de când am devenit mamă am realizat că deși sunt foarte aproape, nu sunt întocmai în forma în care mi-aș dori să fiu”, a scris aceasta.

„Antrenorul și echipa mi-au spus întotdeauna ‘Mergi la turnee atunci când ești pregătită să dai totul’. Acestea fiind spuse, sunt dezamăgită să spun că am decis să nu particip la Australian Open anul acesta.” Va fi pentru prima dată din 2011 când jucătoarea va lipsi de la această competiție.

Decizia Serenei vine după ce aceasta a pierdut în fața jucătoarei Jelena Ostapenko, în vârstă de 20 de ani, în cadrul Mubadala World Tennis Championship în Abu Dhabi.

Serena Williams a devenit mamă în luna septembrie, ea câștigând anul trecut, când era însărcinată în 8 săptămâni, cel de-al 23-lea trofeu de Grand Slam din carieră.

Foto: Arhiva Revistei ELLE