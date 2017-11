Serena Williams a avut o nunta de vis, iar aceste imagini sunt dovada! (GALERIE FOTO)

Inspirata din „Beauty and the Beast”(pornind de la decoruri si pana la melodia pentru dansul mirilor), nunta de 1 milion de dolari a Serenei Williams a fost potrivita pentru o adevarata printesa… o printesa a tenisului!

Serena Williams si Alexis Ohanian au devenit sot si sotie in urma cu doar cateva zile. Nunta celor doi a avut loc in New Orleans si a fost cu adevarat de vis: decoruri fabuloase, invitati celebri (o vei zari pe Beyonce printre ei) si multe, multe suprize… iata imaginile care o dovedesc!

Citeste si:

Ce stim despre nunta de 1 milion de dolari a Serenei Williams

Foto: Instagram