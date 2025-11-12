Semifinala Asia Express 2025: Ce echipă a părăsit competiția și ce vedete s-au calificat în marea finală

După ce au descoperit remediile naturiste coreene, s-au confruntat cu tehnologia viitorului și au devenit actori în celebrele K-drame, concurenții Asia Express au ajuns la Irina, în încercarea de a obține ultimul avantaj al sezonului, înaintea marilor confruntări – semifinala și marea finală.

Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express

Irina Fodor a pus în joc cele trei cutii, devenite deja simbolul tensiunii în competiție. Una dintre ele ascunde o medalie roșie, iar echipele știu că o alegere greșită poate fi decisivă.

Au fost trei curse consecutive, iar la finalul fiecăreia, echipa ajunsă pe ultimul loc a fost nevoită să aleagă o cutie. Miza e uriașă, iar drumul spre Seul devine tot mai intens, pe măsură ce fiecare greșeală poate schimba clasamentul.

Probele zilei i-au dus pe concurenți în unele dintre cele mai neașteptate locuri din Coreea. Prima oprire a fost la Muzeul Toaletei, un loc inedit dedicat istoriei și evoluției acestui obiect indispensabil din viața de zi cu zi. Acolo, echipele au căutat răspunsuri la mai multe întrebări, explorând expozițiile din cele două clădiri ale muzeului și din parcul din jurul său, devenind pentru o zi „specialiști' într-o știință neobișnuită.

Apoi, concurenții au ajuns la o cafenea de pescuit indoor, unde au primit undițe și au trebuit să prindă pești adevărați pentru a obține următorul plic. Răbdarea și norocul au fost aici la fel de importante ca viteza.

Una dintre cele mai surprinzătoare misiuni ale zilei le-a oferit ocazia de a descoperi fenomenul coreean numit Mukbang — o formă de divertisment online în care oamenii mănâncă porții uriașe de mâncare în fața camerei, transformând masa într-un adevărat spectacol. Concurenții au fost invitați speciali pe canalul de YouTube al unor celebrități locale, influenceri care au devenit faimoși datorită modului spectaculos în care mănâncă.

Ce echipă a părăsit Asia Express în semifinală

Trei echipe au luptat pentru un loc în marea finală Asia Express – Drumul Eroilor: Gabi Tamaș & Dan Alexa, Ștefan Floroaica & Alexandru Ion și Olga & Karmen.

„Avem de-a face cu aceste trei cutii. Într-una dintre aceste cutii se află un amiral, poate să fie roșu sau verde și toți știm ce înseamnă acest lucru. Ideea este că una dintre aceste cutii trebuie să fie aleasă de echipa ajunsă pe ultimul loc la anumite misiuni”, a fost vestea dată de Irina Fodor.

Prima cutie roz, la proba desfășurată la Mr. Toilet House, a ajuns la Olga & Karmen, ele terminând pe ultimul loc. Ele au mai obținut o cutie, după proba cu Mukbang. Cea de-a treia cutie a ajuns la Ștefan Floroaica & Alexandru Ion după proba cu pescuitul indoor.

Amiralul a fost verde la actori, așa că Olga Bercari și Karmen au avut un amiral verde și unul roșu, lucru ce le-a adus eliminarea din competiție și pierderea șansei de a ajunge în finală.

Așadar, finaliștii Asia Express-Drumul Eroilor sunt Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion.

Noul sezon al celui mai intens reality show de aventură se apropie de final la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor a promis telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime. În această seară vom afla ce echipă a câștigat marele premiu de 35.000 de euro.

