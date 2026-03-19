Tiara lui Kate Middleton, în centrul atenției la banchetul oficial în onoarea Nigeriei

Tiara lui Kate Middleton, prima pe care aceasta o poartă la o recepție oficială anul acesta, a stârnit un adevărat freamăt printre invitați și nenumărate comentarii în presă și în rândul fanilor. Prințesa de Wales a purtat bijuteria istorică la banchetul de la castelul Windsor, oferit de Casa Regală britanică în onoarea invitaților speciali din Nigeria.

Pe 18 martie, Prințesa, alături de soțul său, William, moștenitorul coroanei britanice, au participat la recepția oficială pe care Regele Charles al III-lea și soția sa, Regina Camilla, au organizat-o cu ocazia vizitei președintelui Nigeriei. Pentru această ocazie atât de însemnată, Prințesa a ales să poarte una dintre piesele sale preferate.

Și asta deoarece tiara lui Kate Middleton nu este la prima afișare în public. Doar anul trecut Prințesa a mai afișat de două ori aceeași coroană, dintre cele trei ocazii în care a apelat la o bijuterie de o asemenea valoare și cu o încărcătură istorică atât de semnificativă.

Astfel, tiara lui Kate Middleton este cunoscută drept Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara, iar spectaculoasa bijuterie a mai fost purtată în mai multe rânduri de regretata Prințesă Diana la ocazii la fel de semnificative. Kate însăși a purtat piesa atunci când președintele Statelor Unite, dar și președintele Franței au fost onorați cu recepții similare.

Prințesa a asortat bijuteria unei rochii verde smarald creată de Andrew Gn, nuanța fiind de asemenea importantă, pentru că se asortează celei care se regăsește pe steagul Nigeriei. De asemenea, Middleton a completat ținuta cu o pereche de cercei din colecția Reginei Elisabeta, dar și cu ordinul King Charles și cu Royal Victorian Order. Fiecare dintre piese vine cu o încărcătură simbolică deosebită.

De când s-a alăturat familiei regale, Prințesa Kate a purtat cinci astfel de tiare, cu diferite ocazii, de la nunți, la recepții și banchete oficiale. Tiara lui Kate Middleton de la propria nuntă, în aprilie 2011, a fost cea care a introdus-o în purtarea acestor comori care fac parte din tezaurul familiei regale.

O altă tiară cu istorie preferată de Middleton este Oriental Circlet Tiara, a Reginei Victoria, realizată la comanda Prințului Albert, o bijuterie pe care Prințesa a purtat-o în decembrie anul trecut cu ocazia vizitei președintelui Germaniei, dat fiind faptul că Prințul Albert, căruia i se datorează adiția acestei piese în colecție, avea origini germane.

Astfel, tiara lui Kate Middleton poartă de fiecare dată și o încărcătură simbolică, și funcționează ca un subtil mesaj diplomatic. Vizitele de stat precum cea care tocmai a avut loc sunt momente în care Casa Regală își întărește legăturile cu partenerii. Banchetul oferit în cinstea președintelui Nigeriei a avut însă loc de data aceasta la castelul Windsor, dat fiind că locul oficial pentru astfel de recepții, palatul Buckingham, trece printr-o serie de renovări. Ceea ce nu înseamnă că evenimentul a fost lipsit de strălucire. Acesta a fost organizat în sala în care a avut loc și recepția pentru nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, în 2018.

