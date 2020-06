Relația lui Leonardo DiCaprio cu Camila Morrone devine din ce în ce mai serioasă

Au trecut trei ani de când Leonardo DiCaprio a fost văzut pentru prima oară alături de Camila Morrone. Chiar dacă mulți nu le dădeau șanse prea mari, se pare că relația lor funcționează în continuare, și, chiar mai mult decât atât, că este din ce în ce mai serioasă.

Cei doi au sărbătorit recent ziua de naștere a Camilei, pe un iaht, alături de prietenii lor. Păreau extrem de îndrăgostiți, iar acest lucru a fost confirmat și de o sursă apropiată cuplului. Aceasta a declarat pentru site-ul PEOPLE că Leonardo „este foarte independent de obicei, își petrece mult timp cu prietenii lui, însă din cauza carantinei, și-a petrecut majoritatea timpului alături de Camila. Iubește să fie alături de ea”.

Cuplul și-a făcut prima apariție oficială în luna februarie a acestui an la premiile Oscar, în cadrul cărora Leonardo a fost nominalizat pentru rolul său din Once Upon a Time… in Hollywood. Iar dacă acest lucru nu era suficient pentru a ne face să credem că cei doi au o relație serioasă, sursa apropiată cuplului a confirmat acest lucru. „Sunt foarte apropiați. Leo și-a petrecut fiecare zi timp de luni bune alături de Camila în locuința sa”.

La sfârșitul anului trecut, într-un interviu acordat celor de la Los Angeles Times, Camila a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu faimosul actor. Aceasta a făcut referire și la diferența de 23 de ani dintre ea și Leonardo DiCaprio. „Există atât de multe relații la Hollywood – și în istoria lumii – în care oamenii au diferențe mari de vârstă”, a declarat aceasta, recunoscând că este deranjată de modul în care oamenii percep relația ei cu DiCaprio. „Cred că orice persoană ar trebui să se întâlnească cu cine dorește”.

Tânăra a dezvăluit și că este frustrant să fie cunoscută drept iubita lui Leonardo DiCaprio. „Este frustrant, deoarece simt că ar trebui să ai o identitate și dincolo de persoana cu care ai o relație. Înțeleg asocierea, dar sunt sigură că va înceta și nu va mai fi un subiect atât de important”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

