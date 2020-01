Erou în viața reală: Leonardo DiCaprio a salvat un bărbat de la înec

Actorul în vârstă de 45 de ani se afla în vacanță cu prietenii lui, dar și iubita Camila Morrone, și a închiriat un iaht cu care a călătorit în apropiere de St. Barts.

Într-o seară, ei au auzit un apel de urgență prin care se anunța căutarea unui bărbat care, aflat în stare de ebrietate, căzuse peste bordul unui iaht aparținând Club Med.

Leo, prietenii lui și căpitanul vasului au decis să se alăture căutărilor, iar eforturile lor au dus la salvarea de la înec a persoanei aflate în pericol, a declarat o sursă pentru People. În momentul salvării sale, bărbatul respectiv se afla în apă de peste 11 ore, fiind la un pas de înec.

Aceeași sursă a mai precizat: „Întregul echipaj a fost bucuros să ajute și să asiste la salvare, chiar și mai mult atunci când bărbatul a fost recuperat în viață și sănătos”.

Din întâmplare, iahtul pe care se afla DiCaprio era singurul aflat în zona unde bărbatul se afla, iar acesta a fost salvat cu nici o oră înainte de căderea serii și de începerea unor ploi torențiale.

La o săptămână după incident, DiCaprio s-a întors la Hollywood pentru a participa la decernarea Premiilor Globul de Aur 2020, unde a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor într-o film – musical sau comedie – pentru rolul său din Once Upon a Time… in Hollywood, însă a pierdut în fața lui Joaquin Phoenix.

