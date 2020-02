Cele mai importante momente de la Premiile Oscar 2020

Premiile Oscar 2020 au încheiat în mod oficial sezonul ceremoniilor din acest an și, așa cum ne-am obișnuit, nu au lipsit momentele neașteptate, o interpretare surprinzătoare și discursurile emoționante spuse de câștigătorii din acest an.

Deși ceremonia care a durat trei ore și jumătate a avut numeroase momente importante, există și situații care ne-au atras atenția în mod special.

1. Ținuta purtată de Natalie Portman

Natalie Portman a purtat pe covorul roșu o ținută prin care a amintit de faptul că nici o femeie regizor nu a fost nominalizată la Premiile Oscar de anul acesta. Actrița a purtat o capă Dior Haute Couture pe care au fost brodate numele regizoarelor care nu au primit aceste nominalizări.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren’t nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020

Într-un interviu acordat pe covorul roșu, Natalie Portman explică de ce a făcut acest gest. „Am vrut să aduc o recunoaștere a femeilor cărora nu le-a fost recunoscută munca incredibilă din acest an în modul meu subtil”. Numele brodate pe capa purtată de Natalie Portman sunt Lulu Wang, (The Farewell), Greta Gerwing (Little Women), Lorene Scafaria (Hustlers), Melina Matsoukas (Queen&Slim), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Mati Diop (Atlantics), Alma Harel (Honey Boy), Céline Sciamma (Portrait of a Lady on Fire).

2. Seară istorică pentru Parasite

Această ediție a Premiilor Oscar va rămâne cu siguranță în istorie, fiind pentru prima dată când un film străin câștigă trofeul Cel mai bun film. Totodată, pelicula lui Bong Joon-Ho a câștigat alte trei premii, Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun regizor și Cel mai bun film străin. Bong Joon-Ho a fost surprins de reușita sa, el spunând că va sărbători cu siguranță: „Voi bea până dimineața următoare!”

3. Reacția vedetelor la întreruperea momentului echipei din Parasite

Celebritățile de la Hollywood au avut cea mai bună reacție atunci când producătorii Premiilor Oscar au decis să închidă show-ul prin oprirea microfonului și închiderea luminilor atunci când echipa din Parasite era pe scenă, după câștigarea celui mai râvnit trofeu, cel pentru Cel mai bun film. Tom Hanks, Charlize Theron și Margot Robbie, alături de restul actorilor din sală au cerut să fie repornită aparatura, iar reacția lor a fost cu siguranță amuzantă.

4. Discursul emoționant al lui Brad Pitt

Brad Pitt a câștigat la fiecare ceremonie importantă a acestui an și, după câteva discursuri amuzante, a venit momentul ca acesta să aibă și un discurs emoționant. Actorul a mulțumit întregii echipe și lui Leonardo DiCaprio, având însă un mesaj special pentru regizorul filmului Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino: „Acest premiu este cu adevărat despre Quentin Tarantino. Eşti original, eşti unic, industria cinematografică ar fi mult mai săracă fără tine şi ador sfatul pe care i l-ai dat lui Cliff Booth – caută ce e mai bun în oameni, aşteaptă-te la ce e mai rău, dar caută ce e mai bun.”

Actorul și-a încheiat discursul într-un mod emoționant, mulțumindu-le celor șase copii: „Acest premiu este pentru copiii mei care colorează tot ceea ce fac. Vă ador!”

5. Discursul lui Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor grație rolului din filmul Joker. Acesta a avut un discurs impresionant, vorbind despre egocentrism și alegerile care afectează și mediul înconjurător. Totodată, actorul a vorbit și despre a doua șansa care i-a fost oferită de colegii de la Hollywood.

„Cred că am devenit foarte deconectaţi de lumea naturală. Mulţi dintre noi suntem vinovaţi de o viziune egocentristă asupra lumii, credem că suntem centrul Universului. Ne simţim îndreptăţiţi să inseminăm artificial o vacă şi să îi furăm vitețul, chiar dacă strigătele sale de disperare sunt inconfundabile. Apoi îi luăm laptele care e destinat puiului şi îl punem în cafeaua şi în cerealele noastre”, a spus actorul.

„Am fost un nemernic toată viaţa mea, am fost egoist. Am fost nemilos, a fost dificil să se lucreze cu mine şi sunt recunoscător că mulţi dintre voi mi-aţi oferit o a doua şansă. Eu cred că atunci suntem cei mai buni: când ne susţinem reciproc. Nu atunci când ne doborâm unii pe ceilalţi pentru greşelile din trecut, dar în momentele în care ne ajutăm unii pe alţii să evoluăm. Atunci când ne educăm unii pe alţii, când ne ghidăm reciproc către mântuire”, a continuat Joaquin Phoenix.

Actorul și-a încheiat discursul cu un vers scris de fratele lui River, la vârsta de doar 17 ani: „Grăbeşte-te să salvezi cu iubire, iar pacea va urma”.

6. Eminem și spectacolul făcut de acesta la Premiile Oscar 2020

Prezența lui Eminem la Premiile Oscar 2020 a fost cu siguranță o surpriză, artistul cântând „Lose Yourself”, piesa cu care a câștigat premiul pentru Cea mai bună melodie în 2013. Vedetele prezente la eveniment au avut cele mai bune reacții. Martin Scorsese aproape a adormit în timpul acestui moment artistic, iar Idina Menzel părea ușor confuză pe parcursul interpretării lui Eminem.

7. Laura Dern devine prima actriță care câștigă un premiu pentru un film de pe Netflix

Laura Dern a primit cel mai frumos cadou de ziua ei, actrița câștigând premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar chiar cu o zi înainte să împlinească 54 de ani. În plus, ea este prima persoană care câștigă un astfel de trofeu pentru un film creat și disponibil exclusiv pe Netflix. „Cel mai bun cadou de ziua mea”, a spus actrița pe scenă.

Foto: Profimedia

