Regina Letizia a Spaniei, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce semnificație are ținuta aleasă de suverană

Regina Letizia a Spaniei a atras toate privirile în timpul unei apariții recente la Vatican, unde a respectat un protocol vestimentar rar, rezervat unui număr foarte restrâns de membre ale familiilor regale catolice, potrivit publicației Tatler.

Suverana a participat, alături de Felipe al VI-lea a Spaniei, la o audiență cu Papa Leon al XIV-lea, înainte ca monarhul spaniol să fie reinstalat în funcția onorifică de Protocanon al Bazilicii Papale Santa Maria Maggiore din Roma, un titlu acordat suveranilor spanioli încă din secolul al XVII-lea, notează Tatler. Această funcție simbolică subliniază legătura istorică profundă dintre monarhia spaniolă și Biserica Catolică, o relație care continuă să aibă o încărcătură ceremonială importantă și în prezent.

Ca regină a unei țări catolice, Regina Letizia a Spaniei se numără însă printre puținele femei care pot beneficia de așa-numitul „privilège du blanc”, o regulă care permite anumitor regine și consoarte să poarte alb în prezența Papei, în locul ținutei negre impuse în mod tradițional, potrivit Tatler. Acest privilegiu este acordat unui grup restrâns de membre ale familiilor regale europene, printre care Regina Belgiei, Marea Ducesă de Luxemburg, Prințesa de Monaco și prințesele din Casa de Savoia.

Pentru această ocazie, Regina Letizia a Spaniei, cunoscută pentru stilul său modern și elegant, a ales o rochie albă, completată de pantofi nude, o geantă semnată Magrit și cercei cu diamante și perle de la Ansorena. Alegerea nu a fost întâmplătoare, ci a reflectat un protocol special al Vaticanului, explică Tatler, care impune în mod tradițional ținute negre pentru femeile care se întâlnesc cu Suveranul Pontif.

De asemenea, două foste regine, Paola a Belgiei și Sofia a Spaniei, pot continua să poarte alb în astfel de contexte, menționează Tatler, iar în anumite interpretări ale protocolului, și Marea Ducesă Maria Teresa de Luxemburg ar putea beneficia în continuare de această excepție. Se spune că prima suverană care a apelat la acest privilegiu a fost Victoria Eugenia a Spaniei, în 1923, în cadrul unei întâlniri private cu Papa Pius al XI-lea.

Deși regula permite purtarea albului, aceasta nu este obligatorie. În unele cazuri, membre ale familiilor regale au ales să respecte protocolul clasic și să poarte negru, chiar dacă beneficiau de această excepție. Prințesa Charlene de Monaco, de exemplu, a optat pentru alb la întâlnirea cu Papa Benedict al XVI-lea în 2013, însă la o apariție ulterioară a ales negru, demonstrând flexibilitatea acestui cod vestimentar.

În mod tradițional, întâlnirile cu Suveranul Pontif presupun și purtarea unui voal din dantelă, însă nici acest element nu este impus strict. De-a lungul timpului, mai multe figuri regale au reinterpretat această regulă, de la Regina Camilla, care a renunțat la voal într-o vizită oficială, până la Regina Rania a Iordaniei, care a ales un batic alb, adaptând protocolul la propriul stil.

Regina Letizia a Spaniei a mai apelat la acest privilegiu și în trecut, prima dată în 2014, în timpul unei vizite oficiale la Vatican, când s-a întâlnit cu Papa Francisc. Ulterior, a purtat din nou alb la slujba de inaugurare a pontificatului Papei Leon al XIV-lea, în 2024, un eveniment care a reunit numeroși lideri politici și membri ai familiilor regale din întreaga lume. Atunci, nu doar Letizia, ci și Prințesa Charlene de Monaco și Regina Mathilde a Belgiei au ales ținute complet albe, în timp ce ceilalți invitați au respectat în mare parte codul clasic.

Ceremonia a avut loc în Piața Sfântul Petru, în prezența a zeci de mii de credincioși, lideri de stat și capete încoronate. Papa Leon al XIV-lea, fostul cardinal Robert Prevost din Chicago, a devenit astfel primul Papă american din istorie, marcând începutul unui nou capitol pentru Biserica Catolică. După slujbă, membrii caselor regale au avut ocazia să îl salute personal pe Suveranul Pontif.

Foto: Hepta

