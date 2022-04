Regina Elisabeta a II-a sărbătorește împlinirea a 96 de ani cu un portret fabulos și cu o semnificație aparte

Regina Elisabeta a II-a a împlinit 96 de ani, iar cu această ocazie, Casa Regală Britanică a dat publicității un portret cu adevărat fabulos!

Superba fotografie, care a fost realizată luna trecută pe domeniul Castelului Windsor, o arată pe Regină stând mândră între poneii ei, Bybeck Katie și Bybeck Nightingale. Monarhul poartă o haină verde închis în timp ce ține frâiele a doi dintre poneii ei preferați în fața unui copac de magnolie.

Regina Elisabeta va marca împlinirea a 96 de ani într-un loc plin de amintiri legate de regretatul ei soț, Prințul Philip, care a murit în aprilie anul trecut, la vârsta de 99 de ani. Miercuri, monarhul a călătorit de la Castelul Windsor la domeniul Sandringham din Norfolk, a confirmat Palatul Buckingham, unde va rămâne pentru câteva zile.

De-a lungul vieții, Regina Elisabeta a II-a a avut întotdeauna o pasiune pentru cai și a primit cadou primul ei cal (un ponei Shetland) când avea doar patru ani. De asemenea, ea este cunoscută ca o prezență constantă la evenimentele de curse de cai.

Deși întreaga viață a fost pasionată de echitație, se pare că ea nu a mai călărit de la începutul lunii septembrie, lucru pe care îl regretă profund.

Ahead of The Queens 96th Birthday tomorrow, @windsorhorse have released a new photograph of Her Majesty.

Taken last month in the grounds of Windsor Castle, The Queen is pictured with two of her fell ponies, Bybeck Katie and Bybeck Nightingale.

Happy Birthday Your Majesty! pic.twitter.com/8m46e3SvpX

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 20, 2022