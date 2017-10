Reese Witherspoon nu regreta ca s-a casatorit la 23 de ani cu Ryan Phillippe

Desi multe vedete de la Hollywood care nu vorbesc in termeni elogiosi despre fostele relatii, Reese Witherspoon face exceptie.

Intr-un interviu recent, actrita a vorbit deschis despre alegerea ei de a se casatori la numai 23 de ani, spunand “Nu as schimba nimic”.

In cel mai recent film al sau, “Home Again”, Reese interpreteaza unei femei divortate, de 40 de ani, care decide sa se mute in Los Angeles impreuna cu cele doua fiice ale sale.

Rolul i s-a parut perfect, gasind asemanari cu viata ei: “M-am casatorit cand aveam 23 de ani si aveam doi copii pana sa implinesc 27 de ani”.

Reese Witherspoon si Ryan Phillippe s-au cunoscut in 1997 si s-au casatorit doi ani mai tarziu. Ei au impreuna o fiica, Ava, in varsta de 18 ani, si un baiat, Deacon, in varsta de 13 ani.

“Uneori este bine sa te cunosti pe tine mai intai, insa eu nu as schimba nimic din ce am facut”, a mai povestit Reese. “I-am spus si fiicei mele ca la 25 de ani abia incepi sa te cunosti”.

Witherspoon si Phillippe au divortat in 2008, iar in 2011 actrita s-a recasatorit cu impresarul Jim Toth, cu care are un fiu, Tennessee, in varsta de 5 ani.

Foto: PR