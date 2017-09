Jane Fonda, nemultumita de intrebarile despre operatiile estetice

Daca de regula in cadrul promovarii noilor filme barbatii sunt intrebati mai multe despre personajul lor si ce a implicat noul rol, in cazul femeilor lucrurile se schimba. Aparent, indiferent de munca pe care o actrita o depune pentru un film, tot va fi intrebata de rochia pe care o poarta, dieta sau de ce nu, operatiile estetice.

De prea putine ori actritele raspund taios in fata acestor intrebari, insa nu este si cazul lui Jane Fonda.

Actrita a fost invitata in emisiunea lui Megyn Kelly pentru a-si promova noul film, „Our Souls at Night” in care joaca alaturi de Robert Redford. Jane Fonda a raspuns intrebarilor, insa atunci cand a venit vorba de operatiile estetice pe care le-a facut in trecut, ea a decis sa schimbe subiectul.

„Ai fost un exemplu despre cum sa imbatranesti frumos, cu putere si fara parere de rau. Ai recunoscut ca ai avut operatii estetice, si cred ca este bine. Arati minunat. De ce ai spus, am citit ca ai spus ca nu esti mandra sa recunosti ca ai avut operatii estetice. De ce nu?”, a intrebat-o Megyn Kelly pe actrita.

Jane Fonda, nemultumita de aceasta intrebare a evitat raspunsul, adresandu-i la randul sau o intrebare: „Chiar vrem sa vorbim despre asta acum?”

Gazda emisiunii a incercat sa revina la intrebarea sa, spunandu-i inca o data lui Jane cat de bine arata, insa aceasta i-a dat un raspuns perfect: „O atitudine buna, o postura buna, am grija de mine – dar lasa-mi sa-ti spun de ce iubesc acest film, „Our Souls at Night”, mai mult decat operatiile estetice”.

Atitudinea lui Jane Fonda ar trebui sa inspire femeile din intreaga lume, deoarece efortul si munca depusa ar trebui si ele recunoscute, nu doar frumusetea, nu?

Jane Fonda este una dintre cele mai bune actrite de la Hollywood si da, arata perfect, insa dincolo de diete si sport, operatii estetice sau rochiile prezentate pe covorul rosu, nu cariera ei ar trebui sa ne atraga cel mai mult atentia?

Sunt atat de multe lucruri pe care le avem de invatat de la oameni cu o asemenea cariera, insa din pacate inca acordam o atentie mai mare aspectului lor fizic si zvonurilor despre relatiile acestora.

Poate reactia lui Jane Fonda va servi drept exemplu pentru restul actritelor de la Hollywood si nu numai. Dincolo de orice rochie impresionanta pe covorul rosu este o femeie care a lucrat din greu pentru rol si ar trebui apreciata in primul rand pentru acest lucru.

Foto: Arhiva Revistei ELLE