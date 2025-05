Reacții mixte în urma mesajului de susținere al lui Mihai Morar pentru Nicușor Dan: “Ipocrit”/ “Ne-a trecut glonțul pe lângă ureche”

Mihai Morar a publicat pe Facebook un mesaj prin care și-a exprimat bucuria că Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Însă postarea, deși apreciată de mulți, a stârnit și reacții negative neașteptate din partea unor fani, care l-au acuzat de ipocrizie și au spus că nu îl vor mai urmări.

Nicușor Dan a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale și a devenit noul președinte al României. Printre susținătorii lui s-a numărat și Mihai Morar, care a publicat imediat după anunțarea rezultatului următorul mesaj:

„mâNDru că Revoluția Oamenilor Cuminți a învins. mâNDru că Revoluția Oamenilor cu Minți a convins. mâNDru că astăzi am ales o Românie care poate fi condusă de Nicușor și de Ilie. mâNDru că românii au un simț în plus: Bunul-Simț. mâNDru că mi-am folosit vocea bună pentru partea bună. Și că nu m-am retras nici după amenințări, intimidări, înjurături. mâNDru că am spus ce simt și ce cred, nu ce trebuie. Sunt liber. Și rămân. mâNDru că România tăcută a avut o voce mai puternică decât cea zgomotoasă. mândria e un păcat. Dar a fi mândru de poporul tău e o virtute. Bună dimineața, România! Te iubesc.”, a scris Mihai Morar.

Mesajul a devenit rapid viral, cu aproape 30.000 de aprecieri, 1.950 de comentarii și peste 1.800 de distribuiri. În timp ce mulți dintre urmăritori i-au împărtășit entuziasmul, alții s-au arătat profund dezamăgiți.

„Ne-a trecut glonțul pe lângă ureche! Să ne ajute Dumnezeu să ne revenim și să conștientizăm cu toții ca schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi, și va fi mult mai bine!”, este un mesaj pentru Mihai Morar.

Unii comentatori i-au reproșat lui Morar că susține o alegere pe care ei o consideră greșită:

„Doamne ferește! Ați mințit oamenii. Să rămâneți cu acest domn! Noi, pleava, ne retragem și vă consider un ipocrit, având acele emisiuni cu oameni integri. Pot trăi și fără dumneavoastră.” „Dacă asta este președintele de care ești mândru, sunt dezamăgită total…” „Aveți aceeași atitudine ca domnul Cristian Tudor Popescu. Rămân cu un gust amar și îmi schimb părerea despre dumneavoastră.” „Vă consider un ipocrit” și „Ești o dezamăgire”, i-au transmis alți internauți.

La scurt timp după aflarea rezultatelor, Nicușor Dan a transmis un mesaj de unitate și speranță, într-o declarație făcută în fața Parcului Cișmigiu, vizavi de sediul Primăriei Capitalei:

„E victoria voastră, e victoria a mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea. Pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Dar ce ați făcut voi, ca societate, săptămânile acestea a fost extraordinar. Ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți înainte. E victoria voastră! România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România.

Un mesaj pentru cei care au pierdut astăzi: întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune azi și pentru cei care au avut o altă opțiune în turul întâi. Avem de construit o Românie împreună, indiferent de opțiunile politice. Avem de construit o Românie împreună cu românii din România. Avem de construit o România împreună cu românii din diaspora, din Basarabia și celelalte teritorii din jurul României. Mulțumesc românilor din Basarabia și celor care locuiesc în Republica Moldova și celor din diaspora. Îi asigur că România va fi totdeauna tot timpul acolo pentru ei, pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi împreună. Să continuăm să credem în România. Și, de mâine, la muncă!”, a transmis Nicușor Dan.