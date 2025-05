Mesajul transmis de Nicușor Dan după ce a câștigat alegerile prezidențiale: „Avem de construit o Românie împreună”

Nicușor Dan a devenit noul președinte al României. Candidatul independent a obținut 53,60% din voturi, pe când contracandidatul său, George Simion, liderul partidului extremist AUR, a avut 46,40% la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

După ce a obținut victoria în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și l-a învins pe George Simion, Nicușor Dan a transmis un mesaj prin care a mulțumit tuturor celor care au depus eforturi considerabile în campanie, diasporei pentru mobilizarea impresionantă și societății civile care n-a rămas indiferentă în fața pericolului extremist.

„E victoria voastră, e victoria a mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea. Pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Dar ce ați făcut voi, ca societate, săptămânile acestea a fost extraordinar. Ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți înainte. E victoria voastră! România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România.