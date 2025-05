Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru în ziua alegerilor prezidențiale. Cât costă rochia purtată de partenera lui Nicușor Dan

Duminică, pe 18 mai, Nicușor Dan a votat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale în orașul său natal, Făgăraș. Candidatul independent, ajuns între timp președintele României, și partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru, au mers la secția de votare care se afla la Școala gimnazială nr. 4, acolo unde a învățat Nicușor Dan.

Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru, s-au prezentat de dimineață la secția de votare la secția de votare din Făgăraș. Cei doi și-au exprimat votul la Școala gimnazială nr. 4. Pentru această ocazie, Mirabela Grădinaru a ales să poarte o rochie cu un croi clasic, strânsă într-un mod discret în talie, într-o nuanță de roz pal, care e semnată de un brand românesc.

Ținuta a completat-o cu o pereche de pantofi cu vârf ascuțit, o geantă de la un alt brand românesc și cercei cu perle. Rochia purtată de Mirabela Grădinaru în ziua votului costă 990 de lei.

La scurt timp după ieșirea din secția de votare, Nicușor Dan a făcut câteva declarații și a dezvăluit motivul pentru care a ales să voteze în Făgăraș.

„Acum două săptămâni românii au votat schimbare, întrebarea e care schimbare. Am votat pentru prosperitate, direcție europeană și nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate cu dialog, pentru speranță, pentru că România are oamenii care să construiască România pe care o iubim. Am ales să votez la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știe de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii, trebuie să distribuim prosperitatea. Am emoții tot timpul și nu doar în ziua asta, pentru că România își alege viitorul nu doar pentru următorii 5 ani, ci pentru mult timp de-acum încolo. Ne întoarcem la București, peste zi vom mai merge să vedem cum merge votul”, a declarat Nicușor Dan.