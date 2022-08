Raluca Bădulescu vorbește deschis despre intervențiile estetice pe care le are la nivelul feței

Raluca Bădulescu nu a ascuns niciodată faptul că până acum a apelat la diverse intervenții estetice. Vedeta a recurs la o operație de micșorare a stomacului pentru a reuși să slăbească inițial, însă apelează la câteva trucuri pentru a se asigura că nu va mai avea probleme cu kilogramele în plus, mai ales că nu ține o dietă strictă.

Raluca Bădulescu a fost invitată în podcastul „Te ascult”, realizat de Ilinca Vandici, iar cu această ocazie a vorbit și despre silueta ei. Vedeta a recunoscut faptul că acum se simte foarte bine în pielea ei și că nu ține cont de părerile negative și de comentariile răutăcioase pe care le primește pe rețelele de socializare.

„Acum doi ani făcusem 80 de kilograme. Kilogramele în plus se vor mai aduna odată cu vârsta, nu mai am 20 de ani. Mă bucur mult, mult, mult. Oricum vârsta e doar un număr. Am ajuns acum să am 48 de kilograme la 48 de ani, pentru mine este un vis împlinit. Sunt fix așa cum îmi doresc, vă rog nu-mi mai luați bucuria.”