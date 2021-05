Prințul William, extrem de îngrijorat de viitoarele dezvăluiri ale fratelui său, Harry

Disensiunile dintre Harry și familia regală nu par să se termine prea curând. Deși relația dintre aceștia a fost întotdeauna una tensionată, interviul pe care Harry și Meghan i l-au acordat lui Oprah Winfrey nu a făcut decât să înrăutățească situația. În luna martie, Meghan Markle a acuzat familia regală de rasism, susținând faptul că la palat au avut loc discuții despre ce culoare ar fi urmat să aibă copilul ei. Ca urmare a atmosferei ostile, Meghan a dezvaluit și că s-a gândit la suicid în timp ce era însărcinată cu primul său copil, Archie.

De asemenea, se pare că nimeni din familia regală nu ar fi sărit în apărarea ducesei de Sussex atunci când tabloidele din Marea Britanie au început o serie de atacuri rasiste la adresa ei. Meghan Markle a mărturisit că s-a simțit neprotejată, dar și subminată de familia regală, care a ignorat în repetate rânduri cererile ei de ajutor și a descurajat-o să iasă din casă.

Însă, seria confesiunilor nu s-a oprit aici. Prințul Harry a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre anxietatea și durerea cu care s-a confruntat după moartea mamei sale, Prințesa Diana. Acesta a mărturisit în cadrul documentarului serial pe care l-a realizat împreună cu Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, că a apelat la alcool pentru a trece peste momentele grele din viața sa.

În plus, Prințul Harry a vorbit și despre relația cu tatăl său, acesta mărturisind că Prințul Charles l-a făcut să sufere în copilărie.

„Tatăl meu obișnuia să ne spună mie și lui William când eram mai mici: ‘Așa a fost pentru mine, așa că va fi la fel și pentru voi.’ Nu are niciun sens. Doar pentru că tu ai suferit, asta nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să sufere. Din contră. Nu despre asta e vorba? Despre a rupe ciclul? Despre a nu lăsa istoria să se repete?”, a spus Harry in cadrul documentarului serial The Me You Cant See.

Așa cum era de așteptat, toate aceste dezvăluiri nu aveau cum să nu afecteze familia regală. Surse apropiate au afirmat că Prințul William se teme de „adevărurile incendiare” pe care fratele său, Harry, le-ar putea face în continuare. Potrivit Daily Mail, William nu este doar dezamăgit, ci și „extrem de îngrijorat”, sursa subliniind de altfel că este vorba mai degrabă de o stare de „îngrijorare, decât de una de frică.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE