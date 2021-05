Reacția Reginei Elisabeta a II-a după declarațiile șocante făcute recent de Prințul Harry

Prințul Harry a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre anxietatea și durerea cu care s-a confruntat după moartea mamei sale, Prințesa Diana. Acesta a mărturisit în cadrul documentarului serial pe care l-a realizat împreună cu Oprah Winfrey, The Me You Cant See, că a apelat la alcool pentru a trece peste momentele grele din viața sa.

„Perioada de la 28 la 32 de ani a fost un coșmar pentru mine. Mă speriam de fiecare dată când mă urcam într-o mașină sau când vedeam un aparat de fotografiat. Eram dispus să beau, să iau droguri, să încerc şi să fac chestii care mă făceau să simt mai puţine lucruri decât simţeam. Dar, uşor, am devenit conştient că, OK, nu beam de luni până vineri, dar probabil beam într-o zi cât pentru o săptămână, vinerea sau sâmbăta seară. Şi beam nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că încercam să maschez ceva.”

În plus, Prințul Harry a vorbit și despre relația cu tatăl său, acesta mărturisind că Prințul Charles l-a făcut să sufere în copilărie.

„Tatăl meu obișnuia să ne spună mie și lui William când eram mai mici: „Așa a fost pentru mine, așa că va fi la fel și pentru voi.” Nu are niciun sens. Doar pentru că tu ai suferit, asta nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să sufere. Din contră. Nu despre asta e vorba? Despre a rupe ciclul? Despre a nu lăsa istoria să se repete?”, a spus Harry in cadrul documentarului serial The Me You Cant See.

Potrivit Daily Mail, se pare că Regina Elisabeta a II-a a fost extrem de afectată de declarațiile nepotului său.

„Bunica lui Harry a luat întreaga situație extrem de personal și este foarte supărată din cauza lucrurilor pe care Harry le-a spus, în special cele care vizau modul în care a fost crescut de către Charles. A fost un moment foarte supărător”., a declarat o sursă apropiată.

În ciuda tuturor dezvăluirilor pe care Harry le-a făcut în ultimul timp, se pare că Prințul Charles își dorește să se împace cu fiul său și să pună capăt acestor tensiuni.

„Charles este un om blând și în primul rând, un tată devotat. Caută o reconciliere. Nu este răzbunător deloc”., a mai declarat sursa pentru Daily Mail.

Foto: Arhiva ELLE