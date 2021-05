Tensiunile dintre Prințul Charles și Prințul Harry continuă

Neînțelegerile din familia regală nu par să se oprească prea curând. Potrivit unor surse apropiate, Prințul Charles este în continuare extrem de mâhnit din cauza interviului pe care fiul său, Prințul Harry, și Meghan Markle i l-au acordat lui Oprah Winfrey. Ba mai mult decât atât, se pare că Prințul Charles nu își va putea ierta niciodată fiul pentru declarațiile făcute.

„După cum merg lucrurile, s-ar putea ca Prințul Charles să nu îl ierte niciodată pe Harry, iar asta o nemulțumește pe Elisabeta. Aceasta simte că Charles pune mândria mai presus de interesele monarhiei. Ea are multe de gestionat acum din cauza pierderii soțului său. E o dramă de care nu are nevoie”, a declarat o sursă pentru publicația Us Weekly.

Se pare că Prințul Charles, spre deosebire de Prințul William și Regina Elisabeta a II-a, nu poate trece ușor peste declarațiile făcute de Meghan Markle și Harry. În plus, o altă sursă a declarat recent că cei doi nu au avut o discuție serioasă în luna aprilie, când Harry s-a întors în Marea Britanie pentru înmormântarea bunicului său, Prințul Philip. „Din păcate, Harry și Charles nu și-au rezolvat problemele când Harry s-a întors în Marea Britanie. De-abia au comunicat”, a menționat sursa.

Printre multele declarații incendiare făcute de Harry & Meghan în interviul acordat lui Oprah Winfrey, Ducele de Sussex a spus că tatăl lui, Prințul Charles, și fratele lui, Prințul William, „sunt captivi” în interiorul monarhiei britanice. „Eu sunt parte din sistem alături de ei, mereu am fost, însă cred – și sunt foarte conștient de asta – că fratele meu nu poate părăsi sistemul așa cum am făcut-o eu. Tatăl și fratele meu sunt captivi. Ei nu au posibilitatea de a pleca și chiar îi compătimesc”, a declarat Harry.

Într-un articol pentru The Sunday Times, o sursă apropiată de cei doi frați a declarat că William, care este al doilea în linie succesorală la tron după tatăl lui, consideră că „acele afirmații făcute de Harry sunt complet deplasate. El știe care îi este drumul în viață și și-a acceptat rolul. Calcă pe urmele bunicii sale, în special atunci când este vorba despre respect și dorința de a-și servi țara.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE