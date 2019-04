Prințul Harry și Meghan Markle, surpriză emoționantă pentru cea mai mare fană, care a împlinit 99 de ani

Daphne Dunne este probabil cea mai mare fană a Prințului Harry, cei doi întâlnindu-se până acum de trei ori (în 2015, 2017 și în 2018, când Harry i-a prezentat-o și pe Meghan Markle).

Potrivit The Today Show în Australia, Daphne Dunne este internată, motivul nefiind dezvăluit, iar echipa emisiunii i-a adus un cadou special cu ocazia aniversării a 99 de ani.

„De la cine ți-ai dori să primești un mesaj de ziua ta?”, a fost întrebată Daphne. „Nu știu”, însă prezentatoarea a insistat că ea știe. „Oh, te referi la Prințul Harry?”, a întrebat Daphne.

War widow Daphne Dunne has made headlines across the world for being Prince Harry’s favourite Aussie! Today, she’s turning 99, and you’ll never guess who sent her a birthday card… 😍 #9Today pic.twitter.com/JZNkOhRoyv

Prezentatoarea a încercat să fie surprinsă, „Prințul Harry? O doamne. Crezi că șie că ai împlinit 99 de ani?”. Bătrâna i-a răspuns că nu crede că știe, nici nu crede că s-ar fi gândit la asta, iar atunci i-a fost oferită scrisoarea oficială din partea Prințului Harry și a lui Meghan Markle.

„Dragă Daphne,

Soția mea și cu mine îți trimitem cele mai calde urări cu ocazia aniversării a 99 de ani vinerea aceasta. Sperăm că sărbătorești minunat înconjurată de familie și prieteni și că ai reușit să scapi din spital. Felicitări pentru atingerea acestui prag important înainte de centenarul de anul viitor. La mulți ani, Daphne!

Toate cele bune,

Harry și Meghan, Ducele și Ducesa de Sussex”

Potrivit People, Prințul Harry ar fi aflat de ziua lui Daphne datorită unui prieten. Acesta i-a trimis un e-mail spunându-i că fana lui împlinește 99 de ani, iar „Prințul a răspuns peste noapte cu un mesaj personal”.

Daphne Dunne, văduva unui militar decorat cu Crucea Victoria, este cu siguranță una dintre cele mai mari fane ale Prințului Harry. Cei doi s-au întâlnit inițial în mai 2015, când el se afla într-o plimbare oficială pe lângă Opera din Sydney. Paparazzi i-au surprins atunci pe Daphne și Harry îmbrățișându-se, bătrâna sărutându-l pe Harry pe obraz.

Aceștia s-au revăzut în 2017, în ciuda ploii torențiale și, potrivit presei, Prințul ar fi recunoscut-o imediat pe Daphne în mulțime.

Prințul Harry și Daphne s-au întâlnit anul trecut pentru a treia oară, Ducele de Sussex fiind însoțit și de Meghan Markle, ei aflându-se în turneul regal în Australia. Reuniunea lor a fost surprinsă de camerele de vedere: „Buna din nou! Cum te simți?”, a zis Prințul Harry, îmbrățișând-o pe bătrână.

Royal Tour: Harry introduces 98-year-old Daphne Dunne to his wife Meghan. „Oh my goodness, is this Daphne?” asked Meghan. Previously, Daphne met other members of the Royal family, including Prince Charles, in Canberra more than 30 years ago. #RoyalTour #7News pic.twitter.com/CkjDWIn67o

