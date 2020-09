Prințesa Sofia a Suediei mărturisește că nu își dorește un „Megxit” autohton

Prințesa Sofia a Suediei a vorbit în documentarul Princess Sofia: Project Playground, difuzat de canalul suedez de televiziune TV4 despre statutul de membru al familiei regale. Aceasta a mărturisit că nu își dorește un Megxit autohton, considerând că apartenența la familia regala i-a adus o sumedenie de avantaje, printre care și atingerea unui echilibru.

„Nu, nu m-am gândit la asta. Cred că am găsit un echilibru fantastic și faptul că am reușit să trec peste acești ani tumultoși este un lucru pozitiv”, a declarat aceasta, potrivit Mail Online.

„Este un avantaj enorm faptul că putem face parte din două lumi”, a adăugat Prințesa în vârstă de 35 de ani.

În documentar putem vedea și experiența pe care Prințesa Sofia a avut-o în Africa, unde a lucrat ca voluntar. În interviul acordat în acea perioadă, Sofia a mărturisit că s-a confruntat cu o criză de personalitate în momentul în care a intrat în familia regală.

„De când am devenit prințesă am avut mai multe crize de identitate. Aici, în Africa am un anumit tip de personalitate. Când mă întorc acasă, am un alt tip. Aici îmi este permis să fiu cine vreau”, a declarat Prințesa Sofia.

Recent, Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl-Philip au sărbătorit aniversarea a 5 ani de la nuntă, iar cu această ocazie au publicat imagini inedite din ziua căsătoriei lor. Nunta lor a avut loc la Capela Regală din cadrul Palatului Regal din Stockholm, pe 13 iunie 2015. Ceremonia a fost urmată de o recepție și o cină formală. „Uneori, trebuie să faci o alegere crucială; o alegere care îți determină întregul viitor și ceea ce ești și, mai mult, ceea ce vrei să devii. De multe ori este nevoie de curaj. Curajul de a nu alege calea cea ușoară doar pentru că este ușoară, ci curajul de a sta pe calea plină de obstacole numai pentru că aceasta este calea cea bună', a fost descrierea emoționantă, fiind de fapt un citat pe care chiar Prițul Carl Philip l-a spus la nuntă.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

