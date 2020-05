Kate Middleton, sursă de inspirație pentru Prințesa Sofia a Suediei

Cu toții știm deja că Ducesa de Cambridge are o pasiune foarte mare pentru fotografie, fiind cea care realizează majoritatea portretelor copiilor săi. Și ne inspiră atât pe noi, cât și pe alți membri ai familiilor regale.

În acest sens, Prințesa Sofia a Suediei îi calcă pe urme lui Kate Middleton. Prințul Carl Philip, soțul Prințesei Sofia, a împlinit 41 de ani, iar pentru a marca acest eveniment, Curtea Regală a Suediei a dezvăluit un portret oficial cu acesta. Ceea ce a atras atenția a fost faptul că fotografia este realizată chiar de Prințesa Sofia, la reședința lor din Djurgården, Stockholm, acolo unde ei locuiesc în această perioadă alături de cei doi copii.

Este pentru prima dată când este dezvăluit un portret oficial al Prințului Carl Philip realizat de soția sa, având în vedere faptul că membrii familiilor regale apelează la fotografi profesioniști pentru asemenea ocazii speciale. Și așa cum ne imaginam deja, Prințul Carl Philip și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Prințesa Sofia și cei doi copii, Prințul Alexander și Prințul Gabriel, fiind departe de părinții săi, Regele Carl Gustaf al XVI-lea și Regina Silvia, dar și de surorile sale.

Și având în vedere această perioadă de izolare. cu siguranță Prințesa Sofia a avut mai mult timp pentru pasiunea sa, așa cum a făcut și Kate Middleton, care le-a făcut copiilor săi câteva fotografii extrem de adorabile. În cadrul apariției sale în emisiunea This Morning, Ducesa de Cambridge a spus următoarele. „Sunt mai mult un fotograf amator. Am învățat destule de-a lungul timpului, dar în această perioadă am petrecut mai mult timp făcând fotografii copiilor mei care sunt mereu lângă noi când facem diferite lucruri împreună.”

Recent, Kate Middleton a anunțat că va colabora cu National Portrait Gallery pentru un proiect de fotografie, numit Hold Still, prin intermediul căruia vor fi surprinse imagini cu diferitele stări prin care oamenii din Marea Britanie se confruntă în această perioadă de pandemie. „Cred că am văzut cu toții câteva imagini incredibile și am auzit povești uimitoare. Sper ca acest proiect să ne arate aceste povești pentru a le documenta și a împărtăși un moment prin care am trecut cu toții”, a spus Kate Middleton.

