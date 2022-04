Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, implicate într-un caz de fraudă

Milionara de origine turcă, Nebahat Evyap Isbilen, susține că i-a încredințat consilierului său financiar, Selman Turk, 67 de milioane de lire sterline, sumă ce include plăți în valoare de peste un milion de lire sterline către Prințul Andrew, precum și către fosta sa soție, Sarah Ferguson, (225.000 de lire sterline), dar și către Prințesa Eugenie (25.000 de lire sterline).

Isbilen a precizat că a avut nevoie de asistență pentru a-și muta bunurile din Turcia, după ce soțul ei a fost închis din cauza „afilierii sale politice”. David Halpern, judecătorul adjunct al Înaltei Curți și cel care analizează cazul, a declarat că avocatul femeii, Jonathan Tickner, susține că „banii au fost folosiți în scopuri care nu aveau legătură cu Isbilen, de exemplu, sume substanțiale au fost plătite Prințului Andrew, Duce de York și către Sarah, Ducesă de York”.

Potrivit The Telegraph, angajații lui Turk și ai Prințului Andrew i-ar fi informat pe bancherii lui Isbilen că sumele plătite reprezintă un cadou de nuntă pentru Prințesa Beatrice, care s-a căsătorit în iulie 2020 cu Edoardo Mapelli Mozzi. Publicația susține și că Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie nu știau nimic despre relația părințiilor lor cu Turk.

Într-o declarație oferită pentru site-ul People, Prințesa Eugenie a declarat că nu o cunoaște pe Nebahat Evyap Isbilen și nici pe Selman Turk.

„Pe 31 martie 2022, am primit o scrisoare de la firma de avocatură Peters & Peters, care o reprezintă pe Nebahat Evyap Isbilen în procesul intentat împotriva lui Selman Turk și a mai multor companii. Nu o cunosc pe doamna Isbilen, și nici pe domnul Turk, și am fost surprinsă de primirea acestei scrisori, care îmi cerea să explic două plăți efectuate în contul meu bancar în octombrie 2019, despre care am înțeles că sunt cadouri de la un vechi prieten de familie care voia să asigure costurile unei petreceri surpriză pentru mama mea, Sarah, Ducesa de York, cu ocazia împlinirii a 60 de ani”, a declarat Prințesa Eugenie.