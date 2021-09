Prințesa Beatrice a născut o fetiță. Nepoata Reginei Elisabeta a II-a și soțul ei, Edoardo Mapelli Mozzi, au devenit părinți.

Anunțul că Prințesa Beatrice și Edoardo Mapelli Mozzi au devenit părinți a fost confirmat chiar de către prințesă, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter. Aceasta a declarat că a născut sâmbătă, 18 septembrie, într-un spital din Londra. „Sunt atât de încântată să împărtășesc vestea venirii pe lume a fiicei noastre, sâmbătă, 18 septembrie 2021, la ora 23:42, la Spitalul Chelsea and Westminster din Londra. Mulțumesc echipei de moașe și tuturor celor de la spital pentru atenția lor minunată.”

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.

