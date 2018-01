Pepe Munoz vorbește despre relația lui specială cu Celine Dion

Cu toate acestea, s-ar părea că ceea ce îi unește pe Celine Dion și Pepe Munoz este, de fapt, o prietenie foarte puternică.

În această săptămână, Pepe Munoz, care a renunțat la dans în favoarea unei cariere de caricaturist, a vorbit despre acest subiect pentru publicația „Gala”.

Acesta a declarat că, în toate schimbările pe care le-a făcut în cariera sau în viața lui, cântăreața a fost alături de el: „De când a aflat că desenez, Céline nu a încetat niciodată să mă încurajeze și să mă ajute să-mi fac cunoscută munca. M-a dus în locuri magice … Mulțumită ei, am reușit să întâlnesc oameni pasionați și foarte talentați, cu care încă mai țin legătura”.

„Ca să fiu sincer, aceste zvonuri ne-au amuzat foarte mult. Și continuăm să râdem. […] Pot să mă bazez pe ea. Când simt nevoia să vorbesc cu cineva, ea este prima persoană la care apelez”.

Cum arată munca alături de un artist precum Céline Dion? „Ca un vis absolut”, spune Pepe Munoz. ”De când am început să colaborăm pentru concertele sale, am și uitat că am de lucrat. Totul este atât ușor, de familiar. Celine se comportă cu echipa ei ca și cum ar face parte din familia sa. Ea este o persoană extrem de creativă, vine întotdeauna cu idei noi.

Foarte apropiați, dar nu împreună, aceasta ar fi concluzia declarațiilor făcute de Munoz. În timp ce artistul lucrează ca și caricaturist în Europa, Celine Dion se pregătește să se întoarcă pe scenă la Caesars Palace din Las Vegas pe 20 ianuarie. Cântăreața va fi, de asemenea, pe scenă, și în martie, când va sărbători aniversarea a 50 de ani.

