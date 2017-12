Daca in urma cu cateva luni se credea ca actrita din „Fifty Shades Darker” se intalneste cu Jon Hamm, se pare ca ea are o relatie cu o alta vedeta. Potrivit declaratiilor mai multor surse pentru US Weekly, Dakota Johnson si Chris Martin formeaza un cuplu.

„Au inceput sa se cunoasca mai bine si se simt foarte confortabil unul cu altul. Chris ii trimite Dakotei muzica lui pentru a-i cere parerea. Este mai mult decat un simplu flirt”, a declarat o sursa apropiata.

Primele zvonuri despre o posibila relatie intre cei doi au inceput sa apara in urma cu putin timp. Dakota si Chris au vazut vazuti impreuna la un concert Nick Cave in Israel luna trecuta, acestia servind apoi cina in Herzliya. Cei care i-au vazut au declarat insa ca nu s-au sarutat si nici nu au existat alte gesturi romantice.

Dakota a fost surprinsa alturi de Jon Hamm la inceputul lunii octombrie, insa se pare ca dupa cateva zile ea a mers la o intalnire cu Martin. „Pareau foarte fericiti sa se intalneasca si imediat au inceput sa vorbeasca”, a declarat o sursa pentru US Weekly.

Chris Martin, in varsta de 40 de ani, a fost casatorit inainte cu Gwyneth Paltrow si cei doi au impreuna doi copii, Apple, in varsta de 13 ani si Moses, in varsta de 11. Chris si Gwyneth au ramas prieteni, dovada fiind si imaginea postata de actrita, in care solistul Coldplay apare alaturi de noul logodnic al acesteia, Brad Falchuk.

Foto: Instagram