Gwyneth Paltrow s-a logodit cu Brad Falchuk

Actrita Gwyneth Paltrow si producatorul TV Brad Falchuk s-au logodit dupa o relatie de 3 ani, stirea fiind confirmata de mai multe surse apropiate cuplului.

Gwyneth Paltrow nu a vorbit pana in acest moment despre logodna, iar cei mai multi fani ai actritei se asteapta ca aceasta sa faca anuntul pe site-ul ei, Goop. Sa nu uitam ca si vestea care a anuntat despartirea ei de Chris Marin, solistul trupei Coldplay, a fost facuta in acest mod.

Sursele citate de Us Weekly mai sustin ca Paltrow si Falchuk au realizat deja si o sedinta foto in scopul anuntarii logodnei. Mai mult chiar, se pare ca actrita in varsta de 45 de ani si producatorul in varsta de 46 de ani se gandeau de ceva timp la a face acest pas important.

„Amandoi stiau ca se va intampla, insa nu era ceva atat de important deoarece amandoi au avut in trecut casatorii de lunga durata si nu au vrut sa se grabeasca”, a mai adaugat sursa.

Cei doi s-au cunoscut in 2010 pe platourile de filmare ale serialului „Glee”, productie pe care Falchuk a realizat-o in colaborare cu Ryan Murphy. Gwyneth Paltrow a interpretat un rol episodic in acest serial.

Martinis made with iceberg ice. #fogoisland #happy A post shared by @bradfalchuk on Jul 11, 2016 at 10:34am PDT

Gwyneth Paltrow si Brad Falchuk si-au inceput relatia in 2014 si au pastrat secretul pana in 2015, cand au aparut impreuna pe covorul rosu la premiera serialului „Scream Queens”.

My date and I #screamqueens A post shared by @bradfalchuk on Sep 21, 2015 at 7:43pm PDT

Paltrow a mai fost casatorita cu Chris Marin, solistul trupei Coldplay, si impreuna au doi copii: Apple, in varsta de 13 ani, si Moses, de 11 ani. Desi cei doi au anuntat in 2014 ca se despart, divortul lor a fost finalizat abia in iunie 2016. Si Brad Falchuk a mai fost casatorit, cu Suzanne Bukinik, timp de 10 ani, si au impreuna doi copii, Isabella si Brody.

Foto: Arhiva Revistei ELLE