Oana Moșneagu se confruntă cu probleme de sănătate. Ce i s-a întâmplat actriței: „Nu știu dacă am întâlnit”

Oana Moșneagu se confruntă de mulți ani cu dureri de spate, însă până acum nu a reușit să găsească un tratament care să îi aducă alinare. Actrița a încercat diverse metode recomandate de medici, de la kinetoterapie și fizioterapie până la infiltrații și analize complexe, însă rezultatele au fost inexistente.

Chiar și în urma investigațiilor amănunțite, Oana Moșneagu nu a descoperit cauza exactă a durerilor, iar diagnosticele primite nu au indicat vreo afecțiune gravă. Actrița a povestit că deși RMN-ul nu arată hernii semnificative, au fost identificate câteva protruzii, un fenomen frecvent întâlnit la persoanele de 30 și ceva de ani.

„Nu m-au ajutat mobilizările, infiltrațiilor, kineto, fizioterapia, la mine zero rezultate. Am făcut RMN, nu am vreo hernie, nu am nimic care să indice vreo afecțiune foarte gravă. Am niște începuturi de hernii, se numesc protuzii, dar mare parte din populație le are, mai ales la 30 și ceva de ani. N-am nimic atât de grav care să motiveze intensitatea durerilor pe care eu le am. Nu știu dacă am întâlnit oamenii potriviți sau este un alt motiv. Mi s-a spus, la un moment dat, că aș somatiza pe fond de stres și că de asta am aceste contracturi musculare atât de puternice,” a explicat Oana Moșneagu pe Instagram.

Actrița a mărturisit că rareori se bucură de momente fără dureri lombare, însă continuă să facă sport, considerând că mișcarea contribuie la diminuarea intensității disconfortului, chiar dacă nu îl elimină complet. Recent, ea a început și Pilates, ca parte a rutinei sale de recuperare și menținere a mobilității.

„Am ales să fac mișcare, pentru că dacă nu fac mișcare, mă doare spatele. Și dacă fac mișcare, mă doare spatele. Și dacă fac și sunt activă, am impresia că durerile sunt mai micuțe. Nu scap de ele, n-am mai scăpat de durerea mea de lombară de ani de zile. Nu știu cum e să te trezești și să nu mă doară spatele sau să nu mă doară pe parcursul zilei,” a adăugat actrița.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cuplurile preferate ale publicului din showbiz-ul românesc. Relația lor, începută acum mai bine de trei ani, a culminat anul trecut cu căsătoria, iar actorul a povestit recent despre primele momente ale poveștii lor de iubire.

Atât Vlad, cât și Oana se bucură de o carieră solidă în lumea teatrului și a filmului, dar și de o viață personală împlinită, construită pe respect și afecțiune reciprocă. Actorul a dezvăluit că relația lor nu a fost un simplu „love at first sight”, ci un proces care a necesitat timp, răbdare și multă comunicare.

„Umblând prin poze, am găsit chiar prima poză pe care i-am făcut-o Oanei (cea în care are floricele în păr). Urmată de ea, am găsit o serie de poze care descriu începutul relației noastre. Am zâmbit când le-am văzut și zâmbesc și acum, când scriu textul acesta. Eram doi adulți care și-au dat o șansă!”, a povestit actorul pe rețelele de socializare.

Vlad Gherman a subliniat că apropierea lor a cerut efort constant și învățarea unei noi forme de iubire: „Nu, deodată nu s-a întâmplat magia iubirii și nu ne-am pus sufletul pe tavă. A fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lor, să nu promită în lună și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul acesta cu pași mici, nu alergând.”

