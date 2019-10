Noua piesă lansată de Selena Gomez vorbește despre relațiile pe care le-a avut, inclusiv cu Justin Bieber

Cel mai recent single al Selenei Gomez i-a făcut pe fani să se întrebe dacă piesa îi este dedicată sau nu lui Justin Bieber.

Spunem asta pentru că înainte de lansarea piesei, Selena Gomez a scris pe Vevo faptul că piesa are la bază mai multe experiențe pe care le-a avut: „Această piesă este inspirată de lucrurile care s-au întâmplat în viața mea după ce am lansat albumul Revival. Cred că e important să oferi publicului muzică bună, care să îl facă să rezoneze cu afirmația conform căreia cunoașterea de sine nu poate fi dobândită decât prin cicatricile pe care ți le lasă viața”, declară Selena.

Selena Gomez și Justin Bieber s-au despărțit anul trecut în luna martie. Inițial, ei au luat o pauză, însă ulterior s-au despărțit, iar Justin Bieber a început să se întâlnească cu Hailey Baldwin în luna iunie. Cei doi s-au logodit o lună mai târziu, iar în septembrie s-au căsătorit.

În piesa lansată de Selena, ea nu vorbește direct despre ei, însă lasă de înțeles mai multe lucruri. Conform Us Weekly, Selena Gomez încă se mai refăcea după despărțire. „Selena știe că îi este mai bine fără Justin și că este cea mai sănătoasă alegere pentru ea. Ea este deschisă la întâlniri, însă în acest moment își trăiește viața și contează mult mai mult să redevină Selena care era și pe care cei apropiați o știau.”

„In two months you replaced us like it was easy” („În două luni ne-ai înlocuit de parcă ar fi fost cel mai ușor lucru”) sau „I needed to lose you to find me / This dance it was killin’ me softly” („Aveam nevoie să te pierd pentru a mă găsi / Acest dans mă omora încet”)” sunt doar câteva dintre versurile piesei lansate de Selena Gomez.

Selena Gomez și Justin Bieber s-au împăcat pentru ultima dată în octombrie 2017, iar atunci Selena a pus mai presus de orice relația dintre ei. El chiar a mai postat pe rețelele de socializare câteva imagini referitoare la relația lor. Cei doi chiar au avut un conflict în august 2016, după ce Selena a comentat la una dintre pozele lui Justin Bieber cu iubita sa de atunci, Sofia Richie: „Dacă nu poți face față urii, atunci nu mai posta imagini cu iubita ta. Ar trebui să fie între voi doi. Nu te supăra pe fani, ei te iubesc.” Justin nu a așteptat și i-a răspuns Selenei: „Este amuzant să văd cum oamenii care m-au folosit pentru a avea atenție încearcă să puncteze acest lucru.”

Nu este pentru prima dată când versurile unei melodii a Selenei Gomez vorbesc despre o experiență de a ei. Într-o altă piesă, The Heart Wants What Is, care este asemănătoare celei lansate acum, vorbește despre cum a fost rănită de către o persoană pe care o iubea. „Îl cunosc și știu că nu m-ar răni. Dar nu am realizat că simțindu-mă atât de încrezătoare, atât de bine cu mine poate să mă distrugă.”

De asemenea, Justin Bieber a recunoscut faptul că s-a purtat destul de urât cu femeile cu care el a avut o relație, inclusiv cu Selena Gomez. „Am început să consum droguri la vârsta de 19 ani și am abuzat de toate relațiile mele. Eram nerespectuos cu femeile și nervos. M-am distanțat de toată lumea care mă iubea și mă ascundeam, devenind precum o fantomă. Credeam că nu mă voi mai schimba. Mi-a luat ani de zile să repar toate deciziile proaste pe care le-am făcut, relațiile eșuate și să îmi schimb obiceiurile. Din fericire, am alături de mine oameni care mă iubesc.”

Într-un interviu acordat în 2017 pentru Billboard, Selena a explicat motivul pentru care a vrut să îl aibă din nou în viața ei pe Justin și cât de mult efort a depus pentru relație: „Am 25, nu 18, 19 sau 20. Apreciez oamenii care au un impact asupra vieții mele. Dar asta nu înseamnă că nu îmi pasă de cineva care a ales să plece. Am crescut cu Demi Lovato, Nick și Joe Jonas, Miley Cyrus, cu toții am avut perioadele noastre în viață. Am crescut cu acești oameni și este minunat să vezi unde au ajuns acum.”

