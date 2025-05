Noi detalii despre emisiunea pregătită de Mihai Bendeac și Mona Segall la Antena 1. Ce se va întâmpla cu iUmor

După ani întregi în care a dominat segmentul de comedie de pe micile ecrane, emisiunea iUmor ajunge la final. Antena 1 a decis să închidă definitiv acest capitol, alegând să meargă într-o direcție editorială diferită, care pune accentul pe conținut „curat” și fără excese.

În locul show-ului care a consacrat zeci de nume din lumea stand-up-ului și a umorului alternativ, va apărea o emisiune complet nouă. În spatele proiectului se află un duo cu experiență și credibilitate în televiziune: Mona Segall și Mihai Bendeac. Cei doi vor lucra din nou împreună, într-o formulă care promite să aducă o reinterpretare a talent show-urilor clasice.

Noua producție va împrumuta elemente din succesul iUmor, dar va integra și dinamica competițiilor de talente, într-un format adaptat cerințelor actuale ale publicului și ale pieței media. Juriul va avea patru membri, fiecare reprezentând o arie diferită de expertiză, iar selecția concurenților va fi mai riguroasă: fără reciclări, fără vulgarități și fără momente controversate.

Bendeac, care în trecut a fost una dintre cele mai populare prezențe de la masa juriului iUmor, revine acum cu dublu rol – atât ca jurat, cât și ca parte din echipa de creație. Colaborarea sa cu Mona Segall, una dintre cele mai respectate producătoare TV din România, pare să deschidă un nou capitol pentru divertismentul autohton.

Conform unor surse apropiate producției, Cătălin Bordea – și el fost jurat la iUmor – se află în negocieri avansate pentru a face parte din noua echipă. În schimb, Cosmin Natanticu nu ar mai figura printre numele luate în calcul pentru această formulă, după cum transmite cancan.ro.

Preselecțiile pentru noul show au început încă din luna martie, iar filmările sunt programate să înceapă în iunie. Emisiunea va fi difuzată în același interval orar ocupat anterior de iUmor, cu episoade de aproximativ trei ore. În cazul în care audiențele se vor ridica la nivelul așteptărilor, se discută chiar și posibilitatea difuzării de două ori pe săptămână.

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii 3 ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o virgulă. Sunt importante aceste ‘virgule’. Par inofensive dar, de la un punct încolo, te pot cotropi. Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall. Fiind un tocilar al profesiei, cunosc trecutul televiziunii românești, din 31 Decembrie 1956, până azi. Pot cerne destul de bine lucrurile, pot raționa în mod critic și am conchis, fără putință de tăgadă că, în baza unor chestiuni obiective, dumneaei este cel mai bun creator din istoria acestui domeniu. Nu știu care va fi rezultatul acestei colaborări. Dar ceea ce contează este faptul că, dacă tot m-am îngrijit de carieră (din păcate) mai mult decât m-am îngrijit de familie și cei apropiați, măcar să nu regret mai târziu că din drumul meu lipsește un astfel de producător genial. Îi mulțumesc pentru încredere”, spune Mihai Bendeac.