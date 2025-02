Mihai Bendeac a revenit la Antena 1. Cum a apărut actorul într-un spot publicitar

După o absență de aproximativ trei ani, Mihai Bendeac revine pe micile ecrane la Antena 1. Într-un promo recent al postului TV, actorul apare pentru câteva secunde, rostind replica: „Creier, bă, creier”.

Această revenire este surprinzătoare, având în vedere că, în 2022, Mihai Bendeac a părăsit emisiunea „iUmor” după 13 sezoane, pe fondul unor neînțelegeri cu echipa de producție. Ulterior, Antena Group a intentat un proces civil împotriva sa, având ca obiect drepturile de autor și drepturile conexe.

În toamna anului trecut, Mihai Bendeac a dezvăluit că a scris două formate de televiziune și că speră ca unul dintre ele să fie produs în 2025, în colaborare cu Mona Segall, pe care o consideră „cel mai mare om de televiziune din istoria României”. Unul dintre aceste formate se intitulează „Înmormântarea” și promite să aducă un suflu nou în divertismentul românesc.

Promo-ul în care apare Mihai Bendeac a fost lansat cu câteva zile înainte ca actorul să împlinească 42 de ani și ca filmul său, „Căsătoria”, să fie disponibil pe Netflix, ambele evenimente având loc pe 16 februarie.

„Am scris două formate de televiziune şi unul se va produce, sper, la anul. Cea mai mare dorinţă pe care o am în momentul de faţă să se întâmple cu Mona Segall, pe care o consider cel mai mare om de televiziune din istoria României. Pentru mine ar fi o întâlnire foarte importantă a carierei mele. Un format în care vom râde, vom plânge. Are şi câteva părţi de reality. Esenţial. Pot să-ţi spun care este titlul: ‘Înmormântarea’ se numeşte. În fiecare săptămână va fi o înmormântare a unei persoane publice. Nu neapărat metaforică. Conţine şi elemente de satiră şi pamflet”, spunea în toamna anului trecut Mihai Bendeac pentru Pagina de Media.