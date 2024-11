Mesajul cu subînțeles transmis de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu după ce au câștigat un premiu pentru emisiunea MasterChef: „Curajul de a ne primi”

Gala Premiilor TV Mania a reunit personalitățile de top din televiziune și divertisment la hotelul Sheraton, unde s-au decernat trofeele mult așteptate. Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost urcarea pe scenă a chef-ilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, alături de prezentatoarea Gina Pistol.

Cei trei chefi, împreună cu Gina Pistol, au fost desemnați câștigători la categoria Cel mai bun show culinar, premiu acordat pe baza voturilor cititorilor revistei TV Mania. La anunțul câștigătorilor de către Marius Vizante, sala a răsunat de aplauze. În discursurile lor de acceptare, chefii au mărturisit că, deși au întâmpinat numeroase provocări după ce au renunțat la colaborarea cu Antena 1 și au făcut trecerea la PRO TV, nu se lasă descurajați și sunt hotărâți să continue. În plus, Florin Dumitrescu a transmis un mesaj special pentru Mona Segall, producătoarea emisiunii Chefi la cuțite.

„Bună seara. Vrem să dedicăm acest premiu oamenilor care ne-au votat, oamenilor care ne-au susținut, celor care știu prin ce-am trecut în ultima perioadă. Vrem să mulțumim Pro TV-ului pentru curajul de a ne primi, să mulțumim producătorilor acestui show. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au sunat personal, prietenilor mei Cătălin și Sorin, Gina . Vrem să mulțumim Monei Segal. Și voiam să vă mai zic că, într-adevăr, televiziunea are gust!”, a declarat Florin Dumitrescu, pe scena evenimentului.

De asemenea, Cătălin Scărlătescu l-a completat pe colegul său, spunând: „Și dați-mi mie voie să închei și să vă spun doar atât: noi nu murim. Ne revenim de fiecare dată. Vă mulțumim!”

Cătălin Scărlătescu a împărtășit detalii despre prietenia sa cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care a început acum 12 ani, odată cu debutul emisiunii MasterChef. De asemenea, el a primit cu entuziasm invitația de a reveni în rolul de jurat la MasterChef.

„Nu e vorba despre greutatea de a fi convins. Noi ne-am întors la MasterChef pentru că MasterChef a început cu noi. Am încheiat un capitol și am redeschis un alt capitol, așa că pentru noi nu este o noutate să facem acest format. Cu noi s-a creat acest show, așa că se pare că vom avea o continuitate în a face show-uri culinare spectaculoase”, a spus chef Scărlătescu potrivit VIVA!

„La începutul începutului, bineînțeles că a fost doar o strângere de mână și o mirare: ‘Cine e colegul?’. Dar am trecut prin atât de multe în ultimii 12 ani, încât nu pot să spun că Bontea și Dumitrescu sunt prietenii mei, sunt mult mai mult decât atât. Ei au intrat direct într-o altă dimensiune. Suntem un alt tip de familie. Prietenia e prietenie, la noi este cu totul și cu totul altceva. Am avut suișuri, coborâșuri, ne-am certat, dar modul în care ne susținem unul pe altul, felul în care ne ridicăm unul pe altul atunci când e nevoie sau în care ne completăm și chiar și modul diferit în care vedem gastronomia pe noi ne-au sudat. Nu ne vedem câteva luni de zile, poate că nu ne auzim, dar, în momentul în care ne revedem, o luăm exact din momentul în care am lăsat-o”, a spus Scărlătescu.