Loredana Groza, dezvăluiri inedite despre noul proiect în care este implicată: „Înapoi în timp”

Loredana Groza a strălucit din nou pe marele ecran, de această dată în cel mai recent film regizat de Mihai Bendeac, Căsătoria. În poveste, artista revine la propria sa tinerețe, retrăind momentele din 1986, când a urcat pe scena Festivalului Mamaia. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, îndrăgita cântăreață a dezvăluit câteva dintre provocările întâmpinate pe platourile de filmare, inclusiv experiențe inedite care au implicat cascadorii la mare înălțime.

Un detaliu remarcabil este faptul că Loredana a purtat același costum emblematic pe care l-a îmbrăcat acum aproape patru decenii, demonstrând că energia și vitalitatea sa sunt de neegalat. Cu o carieră impresionantă în muzică, artista a încântat generații de români cu hiturile sale memorabile, iar talentul ei a cucerit de-a lungul anilor și lumea cinematografiei.

În acest nou proiect, Loredana a avut ocazia să se interpreteze pe sine, întruchipând versiunea sa din anii ’80. Totuși, filmările au fost pline de momente spectaculoase. La sugestia prietenului său, Mihai Bendeac, artista a fost ridicată cu o macara pe acoperișul unei case fragile, o scenă plină de adrenalină despre care cântăreața povestește cu entuziasm în interviul acordat.

De asemenea, Loredana povestește prin ce peripeții a trecut pe platourile de filmare. Artista a fost ridicată la înălțime de o macara, fapt ce i-a dat câteva emoții.

„M-au ridicat cu o macara, pe o casă care era foarte șubredă, pentru că erau doar niște decoruri de film și mi-au spus să stau liniștită, că nu o să se întâmple nimic. Era la vreo șase metri. Dar a fost palpitant, a fost frumos și faptul că am purtat costumul pe care l-am purtat la Mamaia în 1986, când am câștigat, exact costumul original, l-am îmbrăcat special pentru film.”

În primăvara anului trecut a devenit public faptul că Loredana Groza s-a despărțit de soțul ei, Andrei Boncea. Cei doi s-au căsătorit în 1998 și au împreună o fiică, pe Elena. Tatăl artistei, Vasile Groza, a fost cel care a făcut o serie de mărturisiri despre cei doi, dezvăluind că aceștia nu mai formează un cuplu.

Loredana a fost recent invitată în podcastul lui Mihai Bobonete și a fost întrebată despre viața ei amoroasă și divorț. Artista a preferat să nu dea un răspuns concret, însă replicile ei au fost memorabile.

„Singurică? O fată singură-n noapte. We invented the concept (n. red.: traducere din engleză: Noi am inventat conceptul)”, a declarat Loredana.

„Tu ești singurică, dar, pe partea astălaltă…”, a continuat Bobonete.

„Bă, știi cum e, sunt singură când vreau eu”, a adăugat Loredana Groza.