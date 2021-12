Nicoleta Dragne face primele declarații despre zvonurile conform cărora a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Nicoleta Dragne a făcut primele declarații despre speculațiile care au apărut în presă, conform cărora ar fi fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities.”

Recent, s-a zvonit că Nicoleta Dragne ar fi părăsit competiția de la Kanal D. În urmă cu câteva zile, concurenta le-a cerut fanilor ei printr-o postare pe Instagram să nu o mai voteze, anunțând că susținerea lor pe contul de pe rețeaua de socializare îi este suficientă.

După apariția acestor zvonuri, Nicoleta Dragne a ținut să transmită un mesaj pe contul ei de Instagram. Aceasta a precizat într-o serie de Instastories că speculațiile potrivit cărora a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities” nu sunt adevărate și că nu au existat probleme între ea și persoanele din producția show-ului.

„Terminați cu prostiile! Dacă va fi să fiu eliminată, atunci voi fi eliminată la o gală din emisiune, asta se va întâmpla într-o gală eliminatorie pe baza voturilor oamenilor. Nu dă nimeni pe nimeni afară, nu descalifică nimeni pe nimeni și prostii de genul acesta. Cel puțin nu s-a întâmplat până acum și nu se va întâmpla în cazul meu, pentru că știu să respect oamenii cu care lucrez. Nu am avut niciodată probleme de genul ăsta să mă cert cu producția, că m-au dat afară. Doamne ferește! În orice proiect am fost m-am înțeles foarte bine cu toți oamenii cu care am lucrat. Că am divergențe cu colegele mele este cu totul diferit. Nu are legătură cu producția. Stați liniștiți, totul este ok. Dacă mai sunt în emisiune sau nu… vom vedea pe parcurs. Ăsta e clar un lucru pe care nu pot să vi-l comunic, dar restul chestiilor sunt degeaba scrise pentru că nu sunt adevărate”, a fost mesajul transmis de Nicoleta Dragne pe Instagram.