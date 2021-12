Diana Dumitrescu și-a schimbat look-ul. Cum arată acum actrița

O schimbare de look din când în când nu strică și Diana Dumitrescu este de acord cu acest lucru. Actrița a renunțat la culoarea blondă cu care și-a obișnuit fanii, însă trebuie să recunoaștem că noul look i se potrivește de minune.

„Well, tot fac lucruri pentru mine și sufletul meu! Și e bine!!! E din ce în ce mai bine! Sunt pregătită pentru 2022, mai încrezătoare, mai stăpână pe mine, mai așezată în sentimente, cu mai multă încredere! M-am întors către mine și bine am făcut! Eu și ai mei, toți, suntem bine! Să fim fericiți!”, a scris actrița în descrierea imaginii prin care le-a dezvăluit fanilor noul ei look.

Pe lângă alte proiecte profesionale Diana Dumitrescu a dezvăluit recent că decis să deschidă o afacere, iar în prezent se ocupă de aranjamentul meselor și decorațiunilor de la diferite evenimente. Vedeta a făcut și un curs de florist și astfel a descoperit că această activitate o relaxează destul de mult.

„Eu tot timpul am avut o pasiune pentru lucrul cu lemnul și mi-am dezvoltat-o în 2013, când am început să fac niște cutii, pornisem o afacere. Nu m-am mai ocupat, pentru că nu am mai avut timp, s-a ocupat sora mea și după l-am lăsat așa. Între timp, am pornit să fac un curs de flori, de la ideea aranjamentelor de masă, pentru că mie îmi place să aranjez mese. La un moment dat, un prieten m-a rugat să îi rearanjez restaurantul, de acolo am făcut un curs de florist și practic am pus bazele acestei mici afaceri. Era o idee d-ale mele de foarte mult timp, dar nu i-am dat drumul”, a povestit Diana Dumitrescu pentru fanatik.ro.