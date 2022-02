Nicole Kidman, criticată dur de fani. Care este motivul

Nicole Kidman este protagonista din acest an a ediției Hollywood lansată de Vanity Fair. În teorie, apariția pe coperta revistei ar fi însemnat pentru actrița din Being the Ricardos un adevărat prilej de mândrie. În realitate, aceasta a fost criticată dur pentru ținuta pe care a purtat-o. Este vorba despre o fustă extrem de scurtă, cu talie joasă și o bustieră ce lasă la vedere sutienul. Ambele piese fac parte din colecția de primăvară a casei de modă Miu Miu și au fost intens dezbătute încă din momentul lansării. Ținuta a fost completată de o pereche de șosete gri și lungi și de o pereche de loafers.

„Este o actriță realizată, nominalizată la Oscar. De ce e îmbrăcată ca o elevă?”, a fost unul dintre comentariile de pe pagina de Instagram a revistei Vanity Fair. „Aș vrea să știu care a fost conceptul… pentru că nu îl înțeleg”, a scris o altă persoană. „Nicole Kidman este incredibilă, dar styling-ul este oribil. Sunt șocată că a acceptat așa ceva”, a adăugat un alt fan.



Nicole Kidman are două fiice cu soțul ei, Keith Urban, alături de care a împlinit anul trecut 15 ani de căsnicie.

Deși au trecut aproape 20 de ani de când ea și Tom Cruise au divorțat, încă ies la iveală detalii inedite despre mariajul acestora. Într-un interviu acordat publicației The New York Times toamna trecută, Nicole Kidman a vorbit despre căsnicia sa din perioada filmărilor thriller-ului Eyes Wide Shut. Chiar dacă în filmul regizat de Stanley Kubrick, Tom și Nicole interpretau un cuplu care se confrunta cu infidelitatea, în realitate, cei doi traversau una dintre cele mai frumoase perioade ale căsniciei lor.

„Eram fericiți în căsnicie la acel moment”, a dezvăluit Nicole. „Obișnuiam să mergem la curse de karting după acele scene. Închiriam un loc și mergeam la curse la 3 dimineața. Nu știu ce altceva să spun. Poate nu am abilitatea să mă uit în timp și să disec ceea ce s-a întâmplat. Sau nu vreau să fac asta.”

