Linda Evangelista, primele imagini după ce a dezvăluit că a fost „permanent desfigurată” după o procedură cosmetică

Alături de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer și Christy Turlington, Linda Evangelista a marcat moda anilor 1990. A pozat, de-a lungul carierei sale, pentru numeroase coperte Vogue, fiind și imaginea Revlon și NARS Cosmetics. Dar, din 2017 încoace, nu s-a mai auzit aproape nimic despre ea. În timp ce colegele ei și-au relansat carierele, profitând de o schimbare de atitudine a lumii modei față de imaginea femeii mature, Evangelista a rămas într-un con inexplicabil de umbră.

În toamna anului trecut, Linda Evangelista a povestit printr-o postare pe Instagram că o procedură comună de remodelare corporală și slăbire numită CoolSculpting a desfigurat-o, devastând-o emoțional și provocând retragerea ei din viața publică.

Recent, aceasta a dezvăluit mai multe imagini cu corpul său, vorbind despre drama prin care trece.



„Iubeam să fiu pe catwalk. Acum îmi e frică să mă întâlnesc pe stradă cu o persoană pe care o cunosc. Nu mai pot trăi așa, să mă ascund și să îmi fie rușine. Pur și simplu nu am mai putut trăi cu durerea asta. Am încercat să repar singură problema, crezând că fac eu ceva greșit. Am ajuns chiar în punctul în care nu mai mâncam nimic. Credeam că o să înnebunesc.”