Nicola Peltz, noi declarații despre conflictul cu Victoria Beckham: „Nicio familie nu e perfectă”

Nicola Peltz a vorbit din nou despre conflictul cu soacra ei, Victoria Beckham. Într-un interviu acordat publicației The Times, actrița în vârstă de 27 de ani a negat faptul că între ea și mama lui Brooklyn ar exista o „dispută”, aducând din nou în conversație decizia de a nu purta o rochie de mireasă creată de Victoria.

„Nu este o dispută! Văd peste tot cuvânt ăsta: dispută, dispută, dispută. Cred că totul a început, și am mai spus asta înainte, pentru că nu am ajuns să port rochia de mireasă creată de Victoria, dar adevărul este că mi-am dorit foarte, foarte mult să o port și mi s-a părut atât de frumos că mama lui Brooklyn a vrut să o facă pentru mine! Și am fost foarte încântată să o port! Și nu am ajuns să o port”, a declarat Nicola.