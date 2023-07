Motivul pentru care Lidia Buble nu își face publică relația cu Horațiu Nicolau: „Nu mă ajută”

Lidia Buble trăiește de ceva timp o poveste de dragoste foarte discretă alături de omul de afaceri Horațiu Nicolau. Cântăreața a explicat că nu dorește să-și expună relația publicului larg și a dezvăluit care sunt motivele din spatele acestei decizii.

Artista a avut o relație de cinci ani cu Răzvan Simion, prezentatorul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, care îi era și manager. După ceva timp de la despărțire, cântăreața și-a asumat o relație cu actorul cubanez Harlys Becerra, însă aceasta s-a încheiat rapid din cauza distanței dintre ei. În prezent, Lidia Buble are o relație cu Horațiu Nicolau, un cunoscut om de afaceri în vârstă de 62 de ani.

Participând recent la emisiunea „2 Matinali și Jumătate” de la Digi FM, Lidia Buble a dezvăluit motivele pentru care nu mai dorește să discute deschis despre relația sa actuală. Cu toate acestea, artista a admis că în viața ei există un bărbat care o face foarte fericită.

„Eu îi aparțin doar lui Dumnezeu. Cred că m-am fript de prea multe ori, nici acum nu mi-a trecut. Eu sunt o carte deschisă, dar nu mă ajută întotdeauna. Cred că oamenii vor să știe mai mult de mine, despre muzica mea. Lidia din Ardeal e fericită, răsfățată și iubita de toată lumea. În ultimii ani sunt și mai fericită, iar când mai vine și altcineva și aduce plus valoare sunt și mai fericită.”

Atunci când a fost întrebată dacă acum simte că există o plus valoare în viața ei, Lidia Buble a dat un răspuns ferm: „Bineînțeles că există! Nu mă ascund!”

Până în prezent, Lidia Buble nu și-a prezentat niciunul dintre iubiții săi părinților. Artista afirmă că va face publică relația doar atunci când partenerul ei va decide să o ia de soție, iar lecția aceasta a învățat-o chiar de la tatăl ei.

„O să fac ca tati, până acum am fost naivă și prea m-am expus și am postat de toate. „Mă fată, tu să îmi aduci în casă un bărbat când ai de gând să te măriți. Ai de gând să te măriți, bine. N-ai de gând, rupe orice legatură.” Așa și eu. Când m-o lua unul de nevastă, atunci o să mai pun poze. Până atunci nu mai pun poze. Viața asta nu știi unde te duce… decât să se lege oamenii cu sufletul de un cuplu frumos. Nu am dus pe nimeni la tati acasă până acum. Nu au ce să caute”, a spus artista.