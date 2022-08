Motivul pentru care Irina Rimes și-a anulat următoarele concerte. Primele declarații făcute de artistă

Irina Rimes le-a dat o veste tristă fanilor ei care așteptau cu nerăbdare să o vadă pe scenă. Cântăreața și-a anulat câteva concerte din perioada următoare și a explicat de ce a luat această decizie.

Pe contul personal de Instagram, Irina Rimes le-a transmis fanilor săi prin intermediul unui mesaj faptul că este nevoită să-și anuleze o serie de concerte care erau planificate din cauza unor probleme de sănătate. Declarațiile artistei au fost sumare, fără să ofere prea multe informații cu privire la starea ei de sănătate și le-a cerut iertare fanilor și le-a promis că se vor vedea curând, atunci când va fi posibil.

„Azi e o zi tristă, pentru că trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul și am evitat mereu cât de mult am putut. Din cauza unor probleme de sănătate, sunt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămân cu promisiunea că ne vom vedea cât de curând posibil. Totodată, îmi cer iertare și aici echipei și colegilor mei de la Vocea României și le mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea pe care mi-au oferit-o zilele acestea”, a fost mesajul transmis de Irina Rimes pe Instagram.