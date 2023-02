Monica Bîrlădeanu, despre secretele tenului ei. Cum scapă actrița de imperfecțiuni

Monica Bîrlădeanu este mereu deschisă cu privire la cum își menține pielea întotdeauna în cea mai bună formă. Ea a vorbit despre rutina ei de îngrijire a pielii și a dezvăluit trucurile pe care le-a învățat în timp ce locuia în America, care o ajută să arate minunat pe platoul de filmare.

Monica Bîrlădeanu a început cu facultatea de Drept, însă destinul a dus-o spre televiziune, care a devenit prima sa pasiune. Pentru a-și perfecționa talentul și a evolua profesional, actrița a petrecut 13 ani în Los Angeles, studiind atât televiziunea, cât și actoria.

„La un moment dat am postat pe story o copertă de la revista Story, actual defunctă, nu știu, poate de acum 20 de ani. Foarte mulți dintre cei de pe copertă încă mai sunt în showbiz: Cabral, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, multă lume. Și într-adevăr lumea mi-a zis că sunt absolut neschimbată. Nu mi s-a părut că e chiar așa, am vreo 5 kg în plus, adică nu sunt chiar acolo. Cei care mă urmăresc știu că sunt absolut obsedată de îngrijirea pielii și atunci fac tot posibilul să întrețin ce mi-a dat Dumnezeu”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru Playtech Știri.