Monica Anghel, dezvăluiri despre relația cu fiul ei adolescent. Ce lecții importante i-a oferit lui Aviv: „Trebuie să fii ca picătura chinezească”

Monica Anghel a vorbit deschis despre relația cu fiul ei adolescent și despre principiile stricte după care îl crește. Artista a explicat ce fel de mamă este pentru băiatul ei, care urmează să împlinească 16 ani, și de ce preferă să fie fermă în educația lui, chiar dacă tentațiile din jur sunt tot mai numeroase.

Cântăreața spune că nu își mai vede fiul ca pe un copil, ci ca pe un tânăr în toată regula, pe care încearcă să-l formeze pentru viitor. Își dorește ca acesta să devină un bărbat responsabil, capabil să ofere respect și afecțiune femeii de lângă el.

„Băiatul e ditamai bărbatul și sunt tare bucuroasă pentru el, e foarte înalt, e bărbat. Mă gândesc cu bucurie la iubita pe care o va avea, la viitoarea lui soție, atunci când va veni momentul, pentru că va avea pe cine să se bazeze. Este un bărbat adevărat, ca să zic așa. Face 16 ani în toamnă. În primul și în primul rând îi spun tot timpul, și eu, și soțul meu, că fetele trebuie să fie tratate cu respect, cu iubire, cu prețuire, cu grijă. Să știe să facă cadouri, așa e frumos”, a spus Monica Anghel pentru Spynews.ro.

Artista a subliniat că își educă fiul pornind și din propria perspectivă de femeie, știind cât de importante sunt gesturile de atenție și respect într-o relație.

„În primul și în primul rând, înainte de a fi mama lui, și eu sunt femeie și atunci mi se pare normal ca, așa cum mie îmi place să fiu tratată, așa să-l învăț și pe el să trateze fetele, prietenele, iubita, soția”, a mai zis ea.

Unul dintre aspectele care o surprind este legat de bani. Monica Anghel a mărturisit că nu îi oferă fiului ei bani de buzunar, considerând că acest lucru face parte din lecțiile de responsabilitate pe care vrea să i le transmită.

„Este o provocare, doar că trebuie să fii ca picătura chinezească, să-i spui lucrurile care nu sunt în regulă, mă refer la societatea în care trăim, că sunt extraordinar de multe lucruri care nu sunt ok. Cred că eu și soțul meu l-am învățat doar de bine. E un copil pe care nu l-am învățat cu bani. De cele mai multe ori, când îmi zice ‘mamă, dă-mi și mie să am la școală’, îi zic că nu am”, a mai spus ea.

Ce lecții importante i-a oferit fiului ei

Vedeta consideră că banii trebuie câștigați prin muncă și apreciați ca atare, motiv pentru care fiul ei nu primește bani nici pentru școală. Acesta își ia de acasă apă și mâncare, iar transportul nu reprezintă o problemă, fiind gratuit.

„Banii se câștigă greu, banii trebuie prețuiți, mă refer la cei care muncesc pentru bani. Eu vorbesc despre mine, soțul meu, familia noastră, suntem oameni care muncim pentru fiecare bănuț și trebuie să-l învățăm responsabil. Nu cred că are nevoie de bani. Nu are ce să facă cu banii la școală. Transportul în comun este gratuit, iei o sticlă cu apă la tine, mănânci acasă, mai iei un sandviș la școală și asta e tot. Mi se pare o strategie foarte sănătoasă”, a mai zis Monica Anghel.

Pe 2 martie, Monica Anghel a transformat Sala Palatului într-un adevărat templu al muzicii românești. Concertul susținut în fața unei săli arhipline a fost un moment artistic inedit, presărat cu emoție, replici pline de umor și apariții-surpriză care au ridicat publicul în picioare.

Artista, care se menține într-o formă excelentă, a schimbat mai multe ținute pe parcursul serii, demonstrând nu doar versatilitate muzicală, ci și o prezență scenică impecabilă. În stilul său caracteristic, a alternat momentele intense cu glume spontane, menținând o legătură caldă și directă cu spectatorii.

Apogeul emoțional al serii s-a consumat însă spre final, când pe scenă și-a făcut apariția fiul său, Aviv Alexandru. Tânărul a fost alături de mama lui, susținându-se recirproc, și a urcat cu un buchet uriaș de trandafiri roșii, pregătit să-și felicite mama în fața miilor de spectatori. Vizibil mândră, artista l-a prezentat publicului cu dragoste și umor:

„El este feciorul meu și al soțului meu. Băiatul nostru. Și vrea să-mi spună ceva. Mulțumesc tare mult pentru flori, mama!”, a spus Monica Anghel, pe scenă la Sala Palatului.

