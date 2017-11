Modul inedit in care Matthew McConaughey si-a sarbatorit ziua de nastere

Nu asa a procedat actorul Matthew McConaughey, oferindu-ne astfel inca un motiv pentru care sa il admiram.

Sambata, 4 noiembrie, Matthew McConaughey si-a sarbatorit ziua de nastere, actorul implinind 48 de ani. Insa, in locul unei petreceri, actorul a preferat sa faca el cadouri.

El a vizitat Kentucky unde, impreuna cu 250 de voluntari de la distileria Wild Turkey, a impartit localnicilor peste 4.500 de curcani congelati. Momentul ales nu putea fi mai potrivit, americanii sarbatorind pe 23 noiembrie Thanksgiving, cand felul principal traditional este reprezentat de carne de curcan.

Curcanii pe care i-a impartit actorul au fost donati de o companie privata, fiind vorba de un proiect special „Wild Turkey Gives Back”. Desi Matthew McConaughey este cunoscut mai mult pentru cariera sa cinematografica, el este si director creativ al companiei Wild Turkey si are si propria organizatie caritabila, Just Keep Living Foundation.



“Va multumesc pentru ca sunteti aici si pentru ca ati renuntat la ziua voastra de sambata pentru asta”, le-a transmis actorul voluntarilor care l-au insotit. “Si noi, si familiile noastre credem ca, cu cat daruiesti mai mult, cu atat mai multe vei ajunge sa faci in viata, lucruri pentru care sa fii recunoscator”.

Bineinteles, familiile care au primit vizita actorului au fost mai mult decat fericite sa il vada si l-au laudat pentru initiativa. “Poate sa apara oricand la usa mea”, a fost reactia unei doamne care a comentat pe Facebook la postarea actorului. Si noi nu putem decat sa fim de acord cu ea!

Foto: Arhiva Revistei ELLE