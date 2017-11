Aceasta Printesa din Arabia Saudita este un fashion icon, iar imaginile te vor convinge

Printesa Deena este o femeie de afaceri si detine doua magazine cu caracter exclusivist numite D’NA in Orientul Mijlociu. Aceasta este casatorita cu Printul Sultan bin Fahd bin Nasser bin Abdulaziz si are trei copii.

Printesa Deena a locuit in New York, ea si sotul ei au stat intr-un apartament in Upper West Side inainte sa se mute in orasul Riyadh. Aceasta sustine tinerele talente din moda, fiind prima care a investit in haine create de tineri designeri cum ar fi Prabal Gurung si Jason Wu.

A fost redactor sef la Vogue Arabia, insa numai pentru primele doua numere.

Foto: Instagram