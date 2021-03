Mila Kunis, de nerecunoscut în noul ei film

Trailerul și afișul noului film al Milei Kunis, Four Good Days, au fost făcute publice săptămâna asta, iar actrița este de nerecunoscut. Celebra brunetă din Black Swan s-a vopsit blondă, păstrându-și rădăcinile închise la culoare, și asta nu este singura transformare prin care a trecut pentru noul ei rol.

Regizat de Rodrigo García, Four Good Days, spune povestea lui Molly, o femeie de 31 de ani care încearcă din greu să scape de dependența de droguri. Ea se luptă cu simptome de sevraj, străduindu-se în același timp să se ocupe de familia și de copiii ei pe care riscă să-i piardă. Glenn Close interpretează rolul mamei lui Molly, implorată de aceasta din urmă să o ajute să își revină. În ciuda a tot ceea ce a învățat în zece ani de dezamăgire, de tristețe și de furie, Deb mai face o ultimă încercare de a-și salva fiica de pericolele dependenței de heroină.

The trailer for Four Good Days has been released and features Glenn Close & Mila Kunis as a family battling a heroin addiction. https://t.co/MlS5zVPNny pic.twitter.com/pgUyRQndXM

— Screen Rant (@screenrant) March 19, 2021